Vừa đi vừa nhảy múa, người đàn ông trượt chân ngã xuống sông tử vong

Trao đổi với phóng viên chiều 27/11, ông Hoàng Thanh Ba - Chủ tịch UBND xã Yên Khang (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cho biết: "Lực lượng chức năng đã xác minh được danh tính thi thể nam giới trôi sông cũng như nguyên nhân tử vong".



Theo đó, nạn nhân là ông Trần Đức V. (53 tuổi, ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

"Do ông này bị bệnh thần kinh, vừa đi vừa nhảy múa nên trượt chân ngã xuống nước dẫn tới tử vong, không phải do bị đánh chết rồi đẩy xuống sông như một số lời đồn. Vết bầm tím trên người ông V. là do bị va đập vào cây cỏ ven sông. Ông V. đã có 1 vợ và 3 người con, 2 trai 1 gái. Vợ ông ấy cũng mới mất cách đây không lâu", ông Ba thông tin.

Chủ tịch UBND xã Yên Khang cũng chia sẻ, ông V. mất tích cách thời gian người dân phát hiện ra thi thể là khoảng 6 ngày. Người thân của ông V. cũng đã trình báo cơ quan Công an huyện Vụ Bản về vụ việc.

Trong chiều qua (26/11), người thân của ông V. đến nhận dạng sau đó làm thủ tục đưa thi thể về quê mai táng.

Nhật Tân