Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Cảm động tình người giữa đau thương chồng chất

Tài xế gây tai nạn ra trình diện

Tài xế xe container. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Khuya ngày 2/1, Ban ATGT Quốc gia cho biết lúc gần 22h cùng ngày, tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã ra trình diện sau khi điều khiển xe container tông hàng loạt xe máy làm chết 4 người, 18 người bị thương.

Trước đó, trong buổi họp báo, công bố thông tin chính thức, theo đó khoảng 15h20 ngày 2/1 xe container (BKS 62C – 04348) kéo theo rơ mooc (BKS 62R – 001.08) do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển chạy theo hướng Tiền Giang đi TP. HCM.

Khi đến ngã tư Bình Nhựt (ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã xảy ra vụ va chạm với 21 xe mô tô đang dừng đèn đỏ tại ngã tư này.

Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 19 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, bệnh viện đa khoa Long An tiếp nhận 5 người (1 đã chết). 8 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 người được cấp cứu tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM.

Thông tin thêm về tốc độ lưu thông của xe container do tài xế Hiếu điều khiển, Ban ATGT tỉnh Long An cho biết tài xế này điều khiển phương tiện đúng tốc độ cho phép. "Xe đầu kéo chạy tốc độ dao động 54 km/h xuống 40 km/h đến khi dừng hẳn. Khu vực này chạy tối đa 70 km/h", đại diện Ban ATGT thông tin.

Sau tai nạn, chiếc xe container kéo và cuốn nhiều phương tiện đi khoảng vài trăm mét mới chịu dừng lại. Sau đó, tài xế Hiếu vội rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng, chị Phan Thị Kim Dung (35 tuổi) cho hay vụ tai nạn xảy ra khi chị đang bán bánh bao ngay ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An). "Lúc đó có hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ. Còn chiếc xe chạy từ đằng xa tới lao đến như sóng thần. Nó cuốn hết những người đi đường rồi kéo lê cho đến gần cầu Bến Lức mới chịu dừng lại", người phụ nữ bàng hoàng kể lại.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho biết anh là một trong những người chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, theo hướng từ miền Tây đi TP HCM. Do đường đông, anh tấp vào sát lề cách đèn đỏ khoảng 70m để chờ. "Khi đèn đỏ còn khoảng 20 giây, chiếc xe container bất ngờ chạy lên, va chạm vào xe anh rồi phóng ào ào vào hàng loạt xe máy. Nhiều xe bị cuốn vào gầm kéo lê hàng trăm mét", anh Dũng nói.

Tình người giữa đau thương thảm khốc

Hình ảnh anh Lợi cùng nhiều người dân tốt bụng đang bế các nạn nhân đi cấp cứu sau vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người cảm động.

Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Tại hiện trường, mảnh vỡ của các phương tiện cùng nạn nhân nằm la liệt khắp nơi. Một số người đã mãi mãi ra đi, một số người bị thương liên tục kêu khóc, tìm kiếm người thân giữa đống hoang tàn.

Chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc, một số người dân có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Vậy nhưng, bỏ qua tất cả, nhiều người tốt bụng đã nhanh chóng giúp đỡ đưa những người gặp nạn đi cấp cứu, đồng thời thu dọn, cất giữ tư trang cho các nạn nhân. Tất cả mọi việc đều diễn ra âm thầm, lặng lẽ.

Giữa những dòng thông tin và hình ảnh được cập nhật liên tục về vụ tai nạn kinh hoàng, nhiều người không khỏi cảm động khi đọc được dòng chia sẻ về anh xe ôm tốt bụng, mặc dù đã đến giờ đón con nhưng anh vẫn dừng xe, hỗ trợ các y tá đưa người bị thương lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Có lẽ vào thời khắc ấy anh biết, chỉ cần nhanh một vài phút thôi cũng có thể giúp cứu sống cả mạng người.

Theo như chia sẻ trên mạng xã hội, anh xe ôm tốt bụng đã sẵn sàng bỏ lại chiếc xe của mình tại quán cà phê rồi lao ra đường bế người bị thương lên xe ba gác đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, do trong người không có nhiều tiền nên anh đã định bắt xe buýt về lại nhà tuy nhiên may mắn sau đó đã được một chiếc xe cứu thương cho quá giang. Hình ảnh anh xe ôm cùng một số người dân Long An giúp đỡ người bị nạn sau vụ tai nạn chiều nay cũng được nhiều người tinh ý nhận ra và chia sẻ lên mạng xã hội.

Anh Trần Quốc Lợi đang phụ săn sóc các nạn nhân tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: HOÀNG LAN/Pháp luật TP.HCM.

Theo tìm hiểu, người đàn ông chạy xe ôm trong dòng chia sẻ trên là anh Trần Quốc Lợi (SN 1988, ngụ huyện Bến Lức).

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn, anh Lợi cho biết, khoảng 15h30' chiều hôm nay (2/1), anh đang ngồi đợi khách gần khu vực ngã 4 Việt Chánh, thì giật mình chứng kiến chiếc container tông trực tiếp vào dòng người đi xe máy đang dừng đèn đỏ. Sau vụ tai nạn, nhiều người nằm la liệt trên đường, kẹt dưới gầm xe container khiến anh Lợi vẫn chưa hết ám ảnh.

"Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng lắm vì có rất nhiều người nằm ngổn ngang trên đường, khoảng 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài. Có nhiều người còn bị hất xa cả trăm mét. Thấy người bị thương tội quá nên dù sắp tới giờ đón con, tôi cũng gửi lại cho gia đình rồi hỗ trợ đưa các nạn nhân lên xe ba gác vào BV huyện Bến Lức. Sau đó lên xe cấp cứu chuyển Bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy", anh Lợi chia sẻ.

Anh Lợi cho biết thêm, anh đang làm nghề chạy xe ôm. Sau tai nạn, anh đi theo để giữ đồ đạc, tư trang cho nạn nhân. Hiện đồ đạc đã được bàn giao cho người nhà.

K.N (th)