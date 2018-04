Vụ "sản phụ tử vong do tin lời thầy bói": Cơ quan chức năng nói gì?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, việc chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1984), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bị tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Nguyên nhân tử vong được cho rằng, chị Th. đã nhờ ông Nguyễn Văn Liên (SN 1963, còn gọi là "cậu Liên"), trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) chữa bệnh bằng cách "bắt vong".

Ông Phạm Minh Phụng - Phó trưởng Công an xã Ngọc Sơn trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Hôm nay (5/4), trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Minh Phụng - Phó trưởng Công an xã Ngọc Sơn cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, địa phương chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đơn thư phản ánh, đề nghị nào của gia đình chị Th., cũng như ý kiến phản ánh của mọi người và an ninh trật tự trên địa bàn thôn Mỹ Xá vẫn ổn định”.

Liên quan đến sự việc trên, trưa nay Công an huyện Tứ Kỳ có thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, qua quá trình xác minh, công an huyện bước đầu xác định, ông Liên hiện lao động tự do trên địa bàn, ngoài ra còn hoạt động lĩnh vực ngoại cảm và thường được người dân gọi là “cậu Liên”.

Trước đó, ông Liên có quan hệ thân thiết với gia đình bà Dương Thị Đạo (64 tuổi, mẹ đẻ chị Th.), trú tại phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì (Phú Thọ) vì giúp gia đình bà Đạo tìm mộ người thân.

Giấy tờ của mẹ đẻ và con gái chị Th. làm thủ tục tạm trú được lưu lại tại Ban công an xã Ngọc Sơn. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng tháng 9/2017, gia đình bà Đạo nhờ ông Liên bố trí cho anh Nguyễn Thế Phương (SN 1982, con trai lớn) đến làm thợ xây thuê cho ông Liên. Sau đó, bà Đạo cùng cháu gái là Nguyễn Hà Thương (2 tuổi, con đẻ chị Th.) thường xuyên qua lại nhà ông Liên để thăm và thuê phòng trọ của bà Vũ Thị Làn (thôn Mỹ Xá) cho tiện việc quản lý anh Phương.

Thời gian bà Đạo và cháu Thương lưu trú tại thôn Mỹ Xá thì chị Th. thường xuyên về thăm mẹ, con gái và anh trai nên có quan hệ với gia đình ông Liên.

Trong những lần về thăm, chị Th. có chia sẻ với ông Liên về việc chị bị mắc bệnh tim đang phải điều trị bằng thuốc tây. Trước thời điểm xảy ra vụ tử vong, chị Th. đến thăm thân nhân và dự đám cưới con gái ông Liên đươc tổ chức vào ngày 1/4.

Mẹ đẻ và con gái chị Th. xin tạm trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn từ ngày 16/11/2017 . Ảnh: Đ.Tùy

Đến sáng xảy ra sự việc, anh Phương thông báo cho ông Liên việc em gái bị bệnh tim tái phát. Lúc đó, ông Liên nói với anh Phương đưa chị Th. vào bệnh viện cấp cứu, còn đưa đi bệnh viện nào ông Liên không biết. Sau đó, ông được gia đình anh Phương thông báo, chị Th. tử vong tại bệnh viện và đưa về gia đình nhà chồng trên Hà Nội để an táng.

Theo bà Vũ Thị Làn (chủ phòng trọ), ngày 16/11/2017, bà Đạo và cháu Thương đến thuê trọ tại gia đình bà. Đến1/4/2018, chị Th. có đến thăm mẹ và con thì phát hiện bệnh tim tái phát, có dấu hiệu sức khỏe rất yếu nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó thì tử vong.

Cũng theo Công an huyện Tứ Kỳ, trong quá trình làm việc với anh Phương, anh cho hay, chị Th. bị suy tim độ 4 đang điều trị theo phác đồ của Bệnh viện Tim mạch Hà Nội và chị Th. thường xuyên đến thăm mẹ cùng con gái đang tạm trú tại thôn Mỹ Xá.

Anh trai chị Th. khẳng định không tiếp xúc, chữa bệnh bằng ngoại cảm tại nhà ông Liên. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Phương khẳng định, em gái anh không tiếp xúc, chữa bệnh bằng ngoại cảm tại nhà ông Liên như một số thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời, gia đình anh Phương cũng không có kiến nghị nào đối với các cơ quan chức năng liên quan việc chị Th. tử vong.

Cũng theo Công an huyện Tứ kỳ, năm 1993, ông Liên làm nghề bói toán, bốc, bán thuốc nam cho người bệnh. Đến 3/5/1994, Ban Công an xã Ngọc Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hành chính đối về hành vi bói toán với hình thức cảnh cáo và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Đến ngày 13/8/1994, Ban Công an xã Ngọc Sơn tiếp tục lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Liên bằng hình thức phạt tiền, với số tiền phạt là 50 nghìn đồng, đình chỉ mọi hành vi vi phạm.

Thuốc điều trị bệnh tim của chị Th. vẫn được để tại phòng trọ của mẹ đẻ tại thôn Mỹ Xá. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp đó, tháng 7/1996, UBND xã Ngọc Sơn ra quyết định đình chỉ việc hành nghề bói toán, bốc thuốc nam và các dịch vụ kinh doanh khác đối với ông Liên. Tuy nhiên, ông vẫn lén lút hành nghề bói toán, bốc thuốc tại gia đình.

Tháng 5/1997, ông Liên đã trình các giấy tờ như: công văn, giấy giới thiệu, thẻ nghiên cứu khoa học của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) đối với ông Nguyễn Văn Liên là thành viên, đề nghị UBND xã Ngọc sơn tạo điều kiện, giúp đỡ.

Tuy nhiên, qua xác minh các giấy tờ trên không có căn cứ, hoạt động bói toán nên UBND xã đã kiểm điểm, lập biên bản không cho ông Liên hành nghề bói toán tại gia đình. Dù vậy, từ đó đến nay, vẫn có nhiều người ở các địa phương khác đến xem bói, mua thuốc nam, tìm mộ tại đây.

Ông Liên khẳng định không chữa bằng ngoại cảm hay thuốc nam cho chị Th. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về sự việc ông Liên cho hay, những thông tin trên mạng xã hội phản ánh chị Th. được điều trị bằng ngoại cảm tại nhà ông là không đúng sự thật và ông khẳng định không điều trị bệnh bằng ngoại cảm hay thuốc nam cho chị Th.

Theo ông Liên trình bày thì hiện nay ông không bốc và bán thuốc nam nhưng vẫn giúp các gia đình xem và tìm mộ của thân nhân. Những người đến nhờ ông giúp đều tự nguyện và ở các tỉnh xa do vậy thường tạm trú ở địa bàn để thuận tiện cho công việc.

Được biết, trong thời gian tới, Công an huyện Từ Kỳ sẽ đề xuất với UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức xác minh vụ việc chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động tâm linh để hành nghề mê tín dị đoan, khám và bốc thuốc chữa bệnh sai quy định trục lợi cá nhân.

Đức Tùy