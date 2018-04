Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một nữ sản phụ tên Nguyễn Thị Thái Th.(SN 1984, bị bệnh tim), trú tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Theo thông tin, nguyên nhân khiến chị Th. tử vong được cho rằng đã tin theo lời ông Nguyễn Văn Liên (SN 1963, hành nghề tâm linh, mọi người thường gọi là "cậu" Liên), trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Chị Th. nhờ ông Liên bắt vong, sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

Anh Nguyễn Thế Phương (anh ruột chị Th.) trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối 3/4

Để rộng đường dư luận và làm rõ thông tin trên, chiều tối qua (3/4), PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm gặp người thân nạn nhân và ông Liên tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ.

Anh Nguyễn Thế Phương (SN 1982, anh ruột chị Th., trú tại tổ 28A, khu 21, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Đến ngày hôm nay, gia đình tôi đã hoàn thành việc lo hậu sự cho em gái. Đặc biệt, toàn bộ thông tin sự việc trên mạng xã hội nói về cái chết của em tôi không đúng và không có việc nhờ "cậu" Liên bắt vong để chữa bệnh, trong khi em gái tôi không phải là sản phụ và đang mắc bệnh suy tim độ 4”.

Anh ruột nạn nhân khẳng định thông tin trên mạng xã hội nói về sự việc em gái tử vong không đúng. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể của anh ruột nạn nhân, ngày 27/3 (tức 11/2 âm lịch), chị Th. cùng con gái là cháu Nguyễn Hà Thương (SN 2016) từ Hà Nội về thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn để thăm mẹ cùng anh và dự lễ cưới con gái của ông Liên. Trong những ngày chơi ở đây, 2 mẹ con chị Th. đều ăn, ở và ngủ tại phòng trọ do anh Phương và mẹ thuê của một hộ dân trong thôn.

Đến ngày 28/3, cháu Hà Thương bị ho nhiều nên sau đó 2 mẹ con sang chào "cậu" Liên và bắt taxi lên Bệnh viện Nhi Hà Nội thăm khám. Lúc này, cháu Hà Thương được ông ngoại trông còn chị Th. bắt taxi từ Hà Nội quay lại phòng trọ của anh trai tại thôn Mỹ Xá vào lúc 21h30 tối cùng ngày.

“Sang ngày hôm sau, em gái tôi có biểu hiện mệt mỏi và có nói với mẹ "ngày mai con khỏe con sẽ nấu cơm để mẹ nghỉ ngơi", sau đó đi nằm sớm.

Anh Phương bên túi thuốc điều trị bệnh tim của em gái. Ảnh: Đ.Tùy

Đến khoảng 4h50 rạng sáng ngày 30/3, khi mẹ tôi tỉnh dậy có lay người em gái thì không thấy có phản ứng nên lúc đó cả tôi và mẹ gọi xe đưa em tôi đi cấp cứu trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Dù được bác sĩ cứu chữa nhưng em tôi đã tử vong. Sau đó, gia đình thuê xe của bệnh viện đưa em tôi về Hà Nội lo hậu sự”, anh Phương cho biết.

Trước thông tin cho rằng, khi chị Th. được bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xác nhận tử vong, gia đình có gọi điện nhờ "cậu" Liên giúp, anh Phương chia sẻ: “Thông tin đó hoàn toàn sai, bởi trong quá trình 2 mẹ con tôi đưa em gái đi bệnh viện cấp cứu tôi để quên điện thoại ở phòng trọ.

Vì vậy, khi em gái mất, tôi không có điện thoại để gọi về báo tin nên phải ra cổng bệnh viện thuê xe ôm quay lại nhà trọ lấy điện thoại. Thông tin đó là không đúng”.

Ông Liên trong buổi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Lý giải về việc chị Th. quen biết ông Liên, anh trai nạn nhân thông tin, khoảng năm 2008 – 2009, ông Liên có giúp gia đình anh Phương trong chuyện tâm linh. Tuy nhiên, sau lần đó do bận công tác nên bố mẹ anh không liên lạc lại.

Do làm ăn trong Sài Gòn không được thuận lợi và bị một số người xấu lôi kéo khiến cuộc sống không ổn định, tháng 4/2017 (lúc này bố mẹ anh Phương đã nghỉ công tác) đưa anh đến nhà ông Liên nhờ kèm cặp, dạy bảo và cho đi làm công trình xây dựng.

Đồng thời, cả gia đình anh thuê một căn phòng nhỏ của hộ dân trong thôn Mỹ Xá để ở tiện cho sinh hoạt.

Tháng 12/2017, chị Th. cùng con gái từ Hà Nội về thăm chỗ bố mẹ, anh trai ở tại thôn Mỹ Xá và chào hỏi ông Liên. Có lần chị Th. về chơi lâu nhất khoảng 1 tuần, còn bình thường chỉ 2 - 3 ngày, chị Th. lại quay về Hà Nội.

Thuốc điều trị bệnh tim của chị Th. mang theo về phòng trọ của anh Phương. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về căn bệnh tim mà em gái mắc phải, anh Phương cho hay, khi sinh cháu Hà Thương xong, chị Th. bị mắc bệnh suy tim độ 4 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khám định kỳ và lấy thuốc uống. Do sức khỏe yếu, cho nên 12/2017, chị Th. xin nghỉ tạm thời ở cơ quan để ở nhà điều trị bệnh.

Anh trai nạn nhân tâm sự: “Trước khi xảy ra sự việc, gia đình vẫn đi lấy thuốc định kỳ cho em gái tôi điều trị và đi đâu vẫn mang theo uống. Việc nói em tôi là sản phụ mới sinh là sai. Việc thuê nhà trọ 3 tháng nhờ ông Liên trừ vong là hoàn toàn không đúng. Em tôi về đây chơi, dự lễ cưới và vẫn uống thuốc điều trị bệnh tim đầy đủ. Thậm chí, em tôi sinh năm 1984 chứ không phải sinh năm 1988 như thông tin trên mạng xã hội".

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Liên thông tin, bản thân ông làm nghề tâm linh từ năm 1990 và đến khoảng năm 1996, ông được chính phủ nhờ đi tìm hài cốt liệt sĩ, được nhiều tổ chức công nhận tặng bằng khen. Đến năm 2003, ông về quê vẫn làm nghề này và nhận thêm các công trình xây dựng.

Ông Liên bên bằng khen của Hội đồng Trung ương Liên Hiệp Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng UIA. Ảnh: Đ.Tùy

“Năm 1993, lúc đó có nhiều người dân địa phương và khắp nơi đến nhà tôi nhờ xem tâm linh, cho nên Công an huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng (nay là huyện Tứ Kỳ, huyện Gia Lộc và tỉnh Hải Dương, Hưng Yên) có gọi tôi lên trụ sở vì nghi ngờ hành nghề mê tín dị đoan. Sau khi thẩm tra lý lịch, tôi được cho về ngay trong ngày và đặc biệt không có chuyện tôi bị phạt hành chính”, ông Liên cho biết.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng chị Th. tử vong do đến chỗ ông Liên nhờ “bắt vong”, ông Liên cho biết, hôm chị Th. xảy ra chuyện cũng trùng vào ngày gia đình tổ chức lễ cưới cho con gái.

Sau khi xong việc, ông có gọi cho người thân của chị Th. để tìm hiểu rõ sự tình. Vì vậy, khi vừa xong hậu sự em gái, anh Phương qua trở lại nhà ông để giải thích tránh hiểu lầm. Thậm chí, cán bộ an ninh văn hóa thuộc Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ cũng có về tìm hiểu sự việc.

“Tôi khẳng định mọi thông tin về sự việc nói chị Th. là phụ sản mới sinh tử vong do tin lời tôi là hoàn toàn sai. Còn bản thân tôi không phải là thầy bói mà tôi làm về tâm linh. Nếu tôi nói sai có trời, đất làm chứng” - ông Liên khẳng định.

Đức Tùy