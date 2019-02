Vụ nữ công nhân bị xe ô tô Camry đâm tử vong: Thông tin chính thức từ công an

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 14/2 tại khu vực chân cầu Ràm (thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô Camry màu đen với xe máy BKS 34E1 - 194.56 do chị Đỗ Thị Thu Phương (SN 1997), trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên (cùng huyện), hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH Sees Vina điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị Phương tử vong sau đó.

Khu vực chân cầu Ràm (thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An), nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông vào tối 14/2 khiến chị Phương tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Nghĩa An có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và cấp báo cho Công an huyện Ninh Giang cùng Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính tài xế, chủ xe ô tô, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuy nhiên, những ngày qua có nhiều luồng dư luận khác nhau về vụ tai nạn giao thông khi cho rằng, tài xế gây tai nạn là một người khác hiện đang công tác trong huyện Ninh Giang.

Để có thông tin nhiều chiều giúp bạn đọc hiểu vụ việc, chiều qua (26/2) PV Báo Gia đình & Xã hội có cuộc làm việc với Trung tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Trung tá Dũng, ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông từ Công an xã Nghĩa An, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện cùng cơ quan chuyện môn của huyện Ninh Giang đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, tài xế và chiếc xe ô tô Camry gây tai nạn.

Qua xác minh từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang, nội dung vụ việc cụ thể như sau: vào khoảng 19h35 tối 14/2, anh Phạm Văn Thuận (SN 1990), trú tại thôn Đan Cầu, xã Ninh Thành (cùng huyện Ninh Giang) điều khiển xe ô tô Camry màu đen BKS 34A – 188.68 lưu thông trên QL37 hướng Ninh Giang đi Hải Dương.

Khi đi đến đoạn dốc cầu Ràm (phía bên kia) thuộc địa phận thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An xảy ra va chạm với xe máy do chị Đỗ Thị Phương điều khiển đang đi hướng ngược lại.

Vị trí nạn nhân bị xe ô tô Camry đâm văng ra. Ảnh: Đ.Tùy

Vụ tai nạn khiến chị Phương nguy kịch và được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó. Đồng thời, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, biến dạng; còn xe ô tô bị hư hỏng phần trước, gãy gương bên trái và kính chắn gió phía trước bị rạn vỡ.

“Khi nhận được thông tin chị Phương tử vong và đưa về nhà, chúng tôi thông báo cho bộ phận pháp y Công an tỉnh Hải Dương về nhà nạn nhân tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện tại kết quả pháp y chưa được phòng CSHS chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện”, Trung tá Dũng cho biết.

Chiếc xe Camry bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Trước thông tin dư luận cho rằng, tài xế điều khiển xe ô tô Camry gây tai nạn không phải là anh Thuận mà người khác lái và sau khi gây tai nạn chiếc ô tô này đã bị tháo BKS, Trung tá Dũng cho biết: “Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường không thấy xe ô tô gây tai nạn đeo BKS, còn tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, anh Thuận đã đến cơ quan công an trình báo và thừa nhận chính bản thân là người gây ra vụ việc. Sau đó, cơ quan chức năng đưa tài xế này đi kiểm tra nồng độ cồn thì không phát hiện trong người anh Thuận có chất kích thích.

Hiện tại chiếc xe ô tô cùng xe máy của nạn nhân đang được tạm giữ tại Công an huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Đặc biệt, khi tiến hành kiểm tra toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ô tô Camry gây tai nạn đều mang tên Phạm Văn Thuận và chiếc xe này thuộc sở hữu của tài xế. Do đó, thông tin cho rằng, tài xế khác gây tai nạn chứ không phải anh Thuận là không có căn cứ”.

Cũng theo Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang, hiện nay vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành xác minh và điều tra. Trong khi đó, cũng có một số luồng thông tin dư luận khác nhau về vụ tai nạn. Tuy nhiên, nếu công dân nào có thông tin về vụ việc trình báo cho cơ quan điều tra thì đơn vị đều tiếp nhận và tiến hành xác minh.

Đức Tùy