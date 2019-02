Hải Dương: Nữ công nhân đi làm về bị ô tô đâm tử vong

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối qua (14/2), đại diện Công an xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xác nhận, khoảng 19h30 tối cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 4 chỗ với 1 xe máy khiến 1 nữ công nhân bị thương nguy kịch và sau đó tử vong.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô 5 chỗ hiệu Camry màu đen (chưa rõ BKS, danh tính tài xế) lưu thông trên QL37 theo hướng thị trấn Ninh Giang đi Hải Dương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ công nhân đang trên đường đi làm về bị đâm tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Khi đi qua cầu Ràm đến đoạn trước cửa hàng Mỵ Hiến bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy hiệu Vision màu trắng BKS 34E1 – 194.56 do chị Đỗ Thị Thu Ph. (SN 1997), trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên (cùng huyện Ninh Giang) điều khiển đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị Ph. nguy kịch nằm vệ đường, xe máy của nạn nhân bị văng sang đường đối diện gãy phần trước, riêng phần đầu xe ô tô cũng bị hư hỏng và lốp bánh trước bên phải bị nổ.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa An có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp người nhà nạn nhân đưa chị Ph. đi bệnh viện cấp cứu; đồng thời, cấp báo cho Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng về thụ lý và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Ph. đã tử vong sau đó.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy của nạn nhân bị gãy đôi phần trước. Ảnh: Quỳnh Trang

Cũng theo Công an xã Nghĩa An, khi nạn nhân được đi bệnh viện cấp cứu thì đơn vị quay lại chỗ ô tô nhưng không thấy tài xế đâu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân đã xây dựng gia đình có một con nhỏ và hiện đang làm công nhân tại Công ty TNHH Sees Vina (có địa chỉ tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ). Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, chị Ph. đang trên đường từ công ty về nhà và khi đi đến vị trí chân cầu Ràm thì bất ngờ bị ô tô đâm trúng.

Đức Tùy