Vụ người mẹ cùng con tự tử ở Hà Tĩnh: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng

Người mẹ bị trầm cảm?

Những ngày qua, ngôi nhà mái ngói nhỏ hai gian của vợ chồng chị C nằm sau ngọn đồi trồng keo không ngớt người đến chia buồn trước cái chết của người phụ nữ và cháu bé mới 18 tháng tuổi. Họ không thể ngờ rằng, chỉ vì một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ, người mẹ trẻ lại có suy nghĩ dại dội đến như vậy.

Một người hàng xóm kể: “Chị C và anh T.C.T cưới nhau được vài năm. Hai vợ chồng dù hoàn cảnh khó khăn nhưng rất yêu thương nhau. Ai cũng cố gắng làm ăn vun đắp cho gia đình. Thế mà chỉ một phút suy nghĩ nông cạn của chị C đã dẫn đến sự việc đau lòng này”.

Ngồi trước bậc thềm nhà, ông N.V.T (54 tuổi, bố đẻ chị C) ôm chầm lấy người cháu ngoại ngậm ngùi: “Khoảng 16h ngày 29/10, nhớ các cháu, tôi xuống nhà thăm hai đứa trẻ và mẹ nó nhưng gọi cửa mãi không được. Nghĩ con gái bế cháu đi dạo cho thoáng nên tôi gọi điện thoại hỏi ở đâu. Điện thoại có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Không liên lạc được tôi đành quay về và định tối sẽ qua thăm con. Thế nhưng khoảng 2 tiếng sau, tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì người con rể gọi điện hớt hải bảo con gái tôi cùng cháu ngoại mới 18 tháng treo cổ tự tử trong nhà. Nghe tin tôi như ngã qụy, nhờ xe hàng xóm đến nhà con gái luôn”.

Khi đến nơi, ông T thấy có rất đông bà con xóm giềng tập trung trước cổng nhà. Lúc này, thi thể của chị C và bé trai đã được đưa xuống. Trong quá trình tìm kiếm xung quanh hiện trường, người thân phát hiện được một lá thư tuyệt mệnh do chị C để lại.

Những người hàng xóm kể, cách đây hơn 3 tháng, khi chị C nấu nước sôi để chuẩn bị làm thịt gà thì không may cháu bé 18 tháng tuổi chập chững đi lại làm đổ nồi nước khiến cháu bị bỏng nặng. Sau đó, cháu bé được vợ chồng chị C đưa ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Cháu bé mới được gia đình đưa về nhà khoảng gần 1 tháng nay.

“C nói tháng tới cháu bé có đợt tái khám tại Hà Nội. Anh T nói với vợ là sẽ cố gắng làm thêm việc để có tiền đưa con đi khám. Không hiểu sao chị C lại có suy nghĩ tiêu cực này?”, người hàng xóm kể.

Chị P.T.H (em họ chị C) tâm sự: “Thời gian này, tôi thấy chị C có những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ chị ấy quá ân hận, cắn rứt vì bất cẩn để người con bị bỏng. Chị C có lên mạng xã hội đăng tải nội dung xin lỗi con trai vì làm con bị bỏng. Gia đình cũng chỉ nghĩ chị thương con chứ không ngờ chị ấy lại có hành động dại dột đến vậy”.

Nghẹn lòng bức thư tuyệt mệnh

Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, khi nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) đến ngay hiện trường khám nghiệm tử thi hai mẹ con.

“Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định chị C và con trai tử vong do bị ngạt thở. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu thập được một lá thư tuyệt mênh nghi do chị C để lại. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con nạn nhân là do treo cổ tự tử”, Thiếu tá Tuấn thông tin.

Nói về nội dung bức thư tuyệt mệnh, ông T rưng rưng: “Bức thư kín 8 trang giấy con gái tôi viết có nhiều nội dung. Nhưng nội dung chính xoay quanh việc con tôi tự trách mình khi để con trai 18 tháng tuổi bị bỏng nặng. Dù được đưa đi Hà Nội điều trị nhưng bé vẫn chưa khỏi hẳn. Những vết bỏng trên người của con trai cứ dằn vặt con gái tôi.

Đặc biệt, mỗi khi tắm cho con, C đều rơm rớm nước mắt và tự trách mình gây ra những đớn đau cho con trai. C nhiều lần nói với tôi là luôn day dứt, tự trách là do mình mới để con bỏng nặng nên muốn giải thoát cho con bớt đau. Cũng chỉ nghĩ là C do thương con nên mới nói những điều ấy, không ngờ con gái tôi lại hành xử tiêu cực đến vậy”.

Đứng bên chiếc bàn thờ lập vội với hai di ảnh người vợ trẻ, đứa con thơ, chồng chị C khóc không nên lời. Anh không thể ngờ vợ mình lại có hành động dại dột này. “Mới mấy ngày trước, hai vợ chồng đang quây quần bên hai người con, tâm sự bao nhiêu dự định thế mà giờ vợ tôi cùng người con thứ hai đã không còn. Tôi biết nói sao với con gái mới hơn 3 tuổi khi thiếu hơi ấm của mẹ?”, anh nghẹn ngào.

