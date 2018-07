Vụ lật thuyền gỗ tự chế chở 10 người trên sông Đà: Tìm thấy thi thể con gái chủ đò

Liên quan đến vụ lật thuyền tự chế chở 10 người ở Lai Châu khiến 3 nạn nhân mất tích, chiều 16/7, thiếu tá Đỗ Tú Anh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích.

Đó là cháu Sùng Thị Dia (SN 2007, trú tại bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), con gái của chủ phương tiện cũng là người điều khiển - anh Sùng Chừ Dính (SN 1970).

“Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường lật thuyền khoảng 600m, xuôi về phía hạ lưu. Hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp lý, sau đó sẽ bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân”, thiếu tá Anh thông tin thêm.

Người thân đau xót bên thi thể con gái người lái thuyền. Ảnh: PV

Trước đó, sáng 13/7, chiếc thuyền gỗ có gắn máy, 5 mã lực, nhãn hiệu Yamaha, dài 10m, chiều ngang 1m do anh Sùng Chừ Dính điều khiển chở 10 người, 2 xe máy, 1 bao gạo, 1 can rượu, 1 can xăng đi chợ từ bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên ở ven sông Đà. Phương tiện đi lên thị xã Mường Lay theo hướng từ thủy điện Sơn La ngược lên theo hướng Điện Biên, ăn trưa rồi trở về theo đường qua cầu Hang Tôm, rẽ sang hướng của Lai Châu.

Theo lời khai những nạn nhân được cứu sống, trên thuyền lúc này có 2 xe máy được buộc chặt vào 2 chiếc cột trên thuyền, 2 chủ phương tiện là Hờ A Dơ (SN 1985) và Hờ A Chía (SN 1996) ngồi trên xe máy. Khi thuyền vừa qua cầu Hang Tôm lúc 14h30 chiều 13/7, được khoảng 100m, anh Hờ A Dơ bị trượt chân phải về phía trước, nghiêng về bên phải rồi rơi xuống nước.

Đoạn sông xảy ra tai nạn rất vắng thuyền qua lại.

Do quá hoảng hốt, anh Dơ giữ tay lái xe máy để bám víu, trong khi xe máy cột chặt với mạn thuyền khiến lực kéo lớn, kết hợp việc thuyền chở quá tải, chiều cao thuyền sát mép nước dẫn đến chiếc thuyền bị nghiêng rồi lật úp xuống lòng sông khiến anh Dơ cùng Chía (cháu gọi Dơ bằng chú) và Sùng Thị Dia (SN 2007) mất tích.

7 người còn lại may mắn được một người dân chăn dê gần đó phát hiện cứu sống. Hiện lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện phối hợp cùng người dân tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.

Nhật Tân