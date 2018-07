Vụ lật thuyền gỗ tự chế chở 10 người trên sông Đà: Các nạn nhân đều là họ hàng

Chiều 15/7, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Vương Chiến - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lai Châu thông tin: Liên quan đến vụ lật thuyền tự chế chở 10 người trên sông Đà, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Qua lấy lời khai từ những người có mặt trên thuyền, bước đầu xác định được nguyên nhân vụ tai nạn do 1 người trên thuyền ngồi trên xe máy bị trượt chân ngã xuống sông, tay bám víu vào tay xe máy (xe máy được buộc chặt vào mạn thuyền) khiến chiếc thuyền nghiêng sang 1 bên và lật úp.

Lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: PV

Cụ thể, sáng 13/7, chiếc thuyền gỗ có gắn máy, 5 mã lực, nhãn hiệu Yamaha, dài 10m, chiều ngang 1m do anh Sùng Chừ Dính (SN 1970) điều khiển chở 10 người, 2 xe máy, 1 bao gạo, 1 can rượu, 1 can xăng đi chợ từ bản Háng Mừ Lừ (xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) ở ven sông Đà.

Phương tiện đi lên thị xã Mường Lay theo hướng từ thủy điện Sơn La ngược lên theo hướng Điện Biên, ăn trưa rồi trở về theo đường qua cầu Hang Tôm, rẽ sang hướng của Lai Châu.

Theo lời kể những nạn nhân được cứu sống, trên thuyền lúc này có 2 xe máy được buộc chặt vào 2 chiếc cột trên thuyền, 2 chủ phương tiện là Hờ A Dơ (SN 1985) và Hờ A Chía (SN 1996) ngồi trên xe máy. Khi thuyền vừa qua cầu Hang Tôm lúc 14h30 chiều 13/7, được khoảng 100m, anh Hờ A Dơ bị trượt chân phải về phía trước, nghiêng về bên phải rồi rơi xuống nước.

Do quá hoảng hốt, anh Dơ giữ tay lái xe máy để bám víu, trong khi xe máy cột chặt với mạn thuyền khiến lực kéo lớn, kết hợp việc thuyền chở quá tải, chiều cao thuyền sát mép nước dẫn đến chiếc thuyền bị nghiêng rồi lật úp xuống lòng sông khiến anh Dơ cùng Chía (cháu gọi Dơ bằng chú) và Sùng Thị Dia (SN 2007) mất tích.

Đoạn sông xảy ra tai nạn rất vắng thuyền qua lại.

7 người còn lại may mắn được một người dân chăn dê gần đó phát hiện cứu sống. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động nhân lực, phương tiện phối hợp cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Được biết, 10 người trên thuyền đều là họ hàng của nhau, trong đó, gia đình người lái thuyền có 4 người, cùng trú tại xã Xá Tổng, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên.

Còn theo thiếu tá Đỗ Tú Anh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu, tuyến sông xảy ra tai nạn rất vắng tàu thuyền qua lại, người dân sinh sống chủ yếu là người dân tộc nên phải mất một thời gian khá dài (khoảng gần 5 tiếng sau vụ tai nạn), lực lượng chức năng mới nhận được tin báo của người dân.

10 người họ hàng trong gia đình trên đường trở về thì gặp sự cố dẫn đến lật thuyền.

“Ngay lập tức đơn vị đã huy động phương tiện, nhân lực phối hợp cùng người dân tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Hiện có 6 thuyền tham gia tìm kiếm ngày đêm, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã 2 đêm chưa ngủ chỉ hi vọng sẽ sớm có kết quả”, thiếu tá Tú Anh chia sẻ.

Một mình vật lộn cứu 7 người đuối nước Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu, do thời điểm xảy ra, lúc tai nạn xảy ra, ông Điêu Văn Phiến (SN 1962, trú tại thị xã Mường Lay) đang ở chiếc chòi chăn dê gần đó phát hiện kịp thời, lập tức dùng thuyền cá nhân ra giữa dòng cứu người. Cụ thể, khi đang nghỉ trưa thấy ở chòi chăn dê nghe thấy chiếc thuyến máy bỗng nhiên tắt đột ngột, ông Phiến đã chạy ra xem thì phát hiện ở phía xa chiếc thuyền gỗ bị lật, một vài bàn tay chới với trên mặt nước cùng tiếng kêu cứu của người dân tộc Mông. Ngay lập tức, ông lấy chiếc thuyền gỗ có gắn động cơ máy của gia đình chạy về phía chiếc thuyền bị lật, rồi nhảy xuống cứu được một người đàn ông là chủ chiếc thuyền tên Dính. “Khi kéo anh này lên thì thấy rất nặng như có thêm ai đó phía dưới nước kéo lại", ông Phiến kể và cho biết khi ông cố dùng hết sức để kéo được anh Dính lên thuyền thì phát hiện một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ bám vào chân anh Dính. Đó là vợ con của anh, chị Hờ Thị Nhè và cháu Sùng A Tủa. Ông Phiến lập tức đưa tay kéo cả vợ con anh Dính lên thuyền an toàn. Tiếp đó, nhìn thấy chị Giàng Thị Ía kêu cứu cách đó không xa, ông Phiến tiếp tục bơi về phía chị. Đến nơi, phát hiện chị này đang ôm con nhỏ tên Sùng Thị Dợ, đứa bé bị ngộp nước, da bắt đầu tím lại. Không chần chừ, ông Phiến lập tức đưa cả 2 mẹ con chị Ía lên thuyền. Loay hoay với dòng nước sông Đà chảy xiết gần 1 tiếng, ông Phiến cứu được 5 người trong 2 gia đình. “Sau khi lên thuyền, thấy 2 đứa trẻ bị ngất lịm, da tím tái trong khi còn 2 người nữa đang bám vào can xăng và tấm ván gỗ rơi ra từ đáy thuyền trôi nổi trên mặt nước. Tôi nhờ anh Dính nổ máy lái thuyền về phía đó để sơ cứu cho 2 đứa trẻ rồi cứu tiếp 2 người kia lên", ông Phiến chưa hết bàng hoàng nhớ lại. Ông Phiến lại tiếp tục lặn xuống nước tìm nhưng không phát hiện thêm gì. Nghĩ những người vừa cứu lên thuyền cần được đi cấp cứu, ông Phiến lái thuyền vào bãi đá bên bờ đưa 7 nạn nhân lên bờ, nhờ các thuyền qua lại nhờ báo tin cho lực lượng chức năng và gia đình. Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đại diện lực lượng cứu hộ vụ tai nạn sẽ đề xuất Ban ATGT tỉnh Lai Châu khen thưởng, động viên ông Phiến vì đã có hành động nghĩa hiệp.

Nhật Tân