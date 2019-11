Vụ bé trai 3 tuổi tử vong do chơi cầu trượt tại trường: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự?

Liên quan tới vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị mắc kẹt cầu trượt tại trường mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), dưới góc nhìn pháp lý, ông Nguyễn Gia Hải (chuyên gia pháp lý thuộc Văn phòng luật sư Vạn Xuân Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Để xảy ra sự việc đau lòng trên thì trách nhiệm của nhà trường và đặc biệt là 3 giáo viên phụ trách lớp cháu bé là không thể tránh khỏi. Bởi khi xảy ra sự việc, nhà trường chính là những người có nghĩa vụ "Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ".

Vấn đề này đã được quy định khá rõ trong Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể, tại điều 35, Điều lệ trường mầm non quy định:

Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Vụ việc xảy ra biểu hiện sự thiếu trách nhiệm của nhà trường và các giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Dựa trên cơ sở này, nhà trường, đặc biệt là 3 giáo viên có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trực tiếp bé T. có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại điều 360 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khung hình phạt cho tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm. Ngoài ra, những cá nhân liên quan sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm theo quy định tại khoản 4 của điều luật này.

Trường mầm non Phù Lỗ, nơi xảy ra sự việc thương tâm. Ảnh: PT

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng ngày 25/11, gia đình đưa cháu T. (3 tuổi) tới trường mầm non Phù Lỗ để học. Trong quá trình chơi tại trường, đầu cháu bé bất ngờ bị mắc kẹt vào ô tròn cầu trượt.

Khi giáo viên phát hiện sự việc, cháu bé đã trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân được khẩn trương đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết cháu T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thăng Long lúc gần 11h trưa ngày 25/11 trong tình trạng hôn mê sâu, không có đáp ứng với kích thích, đồng tử giãn, mặt có một số vết xuất huyết nhỏ, không phát hiện có xây xước ngoài da. Thời điểm đó, bé đã ngừng tim.

Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu được khoảng 10 phút, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại. Trước tình huống cấp bách, cháu T. đã được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ đã cấp cứu, hỗ trợ bóp bóng qua nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy đa tạng như phù não, thận bắt đầu suy. Đến 16h45, cháu bé ngừng tim trở lại. Và đến 19h10 cùng ngày, gia đình đưa thi thể bé về quê mai táng.

Liên quan tới vụ việc thương tâm trên, trưa ngày 28/11, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn, cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường mầm non Phù Lỗ đã có báo cáo sơ bộ gửi phòng. Căn cứ vào những thông tin nhà trường cung cấp, phòng cũng đã làm văn bản báo cáo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố và một số đơn vị liên quan.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Phía Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cũng đang chờ kết quả điều tra để có hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông tin tới cơ quan báo chí", bà Huế cho biết thêm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Sóc Sơn triệu tập 3 giáo viên đứng lớp cháu T. để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ. Cả 3 giáo viên này đều là những người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giáo dục.

Đại Phong