Vụ bé gái khóc thét khi mẹ quay về đón sau 6 năm bỏ đi: Người bố lên tiếng

Trước sự việc trên, tối 1/1/2018 chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Lê Xuân Thanh (SN 1981, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – bố đẻ cháu Lê Thị D.H. (6 tuổi), người bố có mặt trong clip con gái gào khóc không cho mẹ chạm vào người.

Bé gái mang họ của mẹ

Anh Thanh cho biết, theo như một số thông tin báo chí mới đăng tải về lời chủ tịch xã nói về nhân thân và sự việc lùm xùm liên quan đến chuyện hôn nhân gia đình của anh này là chưa hoàn toàn đúng với sự thật.

Anh Thanh cho biết, sau khi người mẹ của bé bỏ đi anh ở một mình nuôi con

Kể về bản thân mình, anh Thanh khẳng định trước khi chung sống như vợ chồng với chị H. anh này chỉ có một đời vợ và đã chia tay nhưng chưa ra tòa. "Năm 2002 tôi xây dựng gia đình sau đó 6 năm thì chia tay, cháu bé cũng theo mẹ vào Bình Dương. Tôi vẫn ở lại quê, cho đến năm 2011 thì tự nguyện chung sống với chị Lê Thị Hảo (sinh năm 1979, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn). Bản thân chị H. này cũng đã một đời chồng, một con và đã ra tòa. Tôi khẳng định, tôi không phải nhiều vợ như người ta nói", anh Thanh chia sẻ.

Về cháu H. anh Thanh cho hay, do hai người chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn nên khi sinh bé thì người mẹ đã làm giấy khai sinh theo họ ngoại (cùng họ Lê) và hộ khẩu theo mẹ. "Con sinh ngày 18/12/2011, sau đó đúng 13 tháng, cũng là lúc đứa thứ 2 (con trai) đầy tháng, cô ấy lấy lý do về bên ngoại ở. Thế là, kể từ ngày đó mọi chuyện cứ nhì nhằng, có lúc cô ấy bảo không về bên này. Tôi có đáp lại, thôi thì đừng về… có vậy thôi từ ngày đó cô ấy không quay lại, chứ không có mâu thuẫn gì to tát", anh Thanh nói.

Người nhà anh Thanh đưa ra giấy tờ chứng minh đi chăm sóc mẹ vào thời điểm tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa goi lần 3.

Cũng theo anh Thanh, sự việc "giành giật" đứa con chung giữa anh và chị H. đã diễn ra từ vài tháng trước, qua 3 lần ra tòa. "Tôi đang giữ đầy đủ giấy tờ của Tòa án nhân dân huyện xử cho tôi quyền nuôi con. Tuy nhiên sau đó 15 ngày cô ấy kiện lên cấp tỉnh. Với lý do là tôi bỏ rơi con, đi làm xa không nuôi được con, nhưng tôi khẳng định chưa bao giờ đi khỏi địa phương 1 tháng, tôi làm thợ xây nhưng vẫn đủ thu nhập nuôi con".

Anh Thanh khẳng định mình là người đang ôm cháu bé

Người đàn ông này nói tiếp: "Tòa án tỉnh gọi lần thứ nhất do tôi không nhận được giấy nên không đến, lần thứ 2 tôi đến nhưng cô ấy vắng mặt; lần thứ 3 tôi nghĩ cô ấy không còn kiện nữa. Đúng thời điểm này mẹ tôi bị bệnh nằm viện nên tôi phải chăm và tôi gửi con ở nhà người thân. Ai ngờ, hôm đó tòa xử vắng mặt và quyền nuôi con thuộc về cô ấy".

"Người trong clip là tôi"

Trước thông tin cho rằng, người đàn ông trong đoạn clip mà cháu bé bám riết mỗi khi chị H. tiến lại gần để đón về nuôi không phải là bố của bé, anh Thanh khẳng định: "Người trong clip là tôi, đó là tôi thật 100%. Tôi cũng đọc thông tin nói rằng tôi rượu chè, tôi 3-4 vợ. Xin thưa là không có chuyện đấy, tôi đang đi tìm người nào nói thông tin này để hỏi cho ra nhẽ". anh Thanh cho hay.

Trước đó, ông Hà Minh Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến xác nhận với báo chí, đoạn clip có sự xuất hiện của những người liên quan được ghi nhận vào ngày 28/12/2017, tại UBND xã. Khi đó, cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Triệu Sơn về phối hợp bàn giao cháu bé theo quyết định phúc thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa cho chị H., mẹ đẻ cháu bé, chính quyền xã chỉ có mặt để chứng giám.

Ông Tài cho biết thêm, bé gái nói trên sống cùng bố từ khi còn nhỏ. Anh Thanh và chị H. sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Đồng thời vị Phó Chủ tịch xã cũng xác nhận, anh Thanh là người làm nghề tự do, ở địa phương anh Thanh là công dân chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước.

