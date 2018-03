Vợ bảo vệ cứu 40 người vụ cháy Carina: 'Lúc về mặt anh nhem nhuốc'

Trưa 24/3, một ngày sau khi vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết, đầu con hẻm nhỏ trên đường An Dương Vương (quận 8) dẫn vào nhà anh Trần Văn An - người bảo vệ đã hô hoán cứu thoát hơn 40 cư dân - có chiếc cờ tang rũ xuống. Bên trong nhà người đàn ông này có nhiều người đến viếng.

"Thằng An hiền lành lắm, ai ở khu này cũng thương, cũng quý", ông Mão (68 tuổi), hàng xóm anh An nói với những người đến dự tang.

Nhà khó khăn, vợ làm ăn xa

Sinh ra ở mảnh đất Long An, khoảng hơn 20 năm trước, anh An đi làm phụ hồ ở Tây Ninh thì quen với chị Trần Ly Pha. Hai người cưới nhau rồi sinh được một cậu con trai. Vì mưu sinh nên chồng một nơi, vợ một nẻo. Chị Pha ở Tây Ninh đi phụ quán nước cho người ta, cứ khoảng một tháng thì ghé về nhà một lần.

“Lần gần đây nhất anh gọi điện cho tôi là một tuần trước, hai vợ chồng cũng kể về chuyện làm, vui vẻ lắm”, chị Pha kể.

Ngày hôm qua (23/3), chị đi làm từ sớm, cũng như mọi ngày, chị không có thời gian để đọc tin tức. Đến gần 12h thì nhận được điện thoại từ người nhà gọi sang báo. Người phụ nữ như chết lặng, tức tốc bắt xe về Sài Gòn.

"Khi tôi về tới nhà thì gia đình đã đưa thi thể anh về. Do bị ngạt khói nên mặt anh nhem nhuốc, tay chân cũng lấm lem, nhưng tôi vẫn nhìn rõ anh”, người vợ xúc động.

Chị Pha thắp nhang cho chồng. Với chị và gia đình, anh An là người đàn ông vui vẻ, hiền lành. Ảnh: Hoài Thanh.

Anh Tâm kể đêm hôm đó, khi nghe tin chung cư cháy, anh liền gọi điện cho anh trai mình để hỏi thăm tình hình. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông, không ai nghe máy.

"Sau này tôi mới biết điện thoại anh An để ở phòng bảo vệ. Lúc đó là anh ấy lo chạy đi hô hoán cứu người ta", anh Tâm nói.

Bản thân anh không nghĩ anh trai mình sẽ gặp chuyện bất trắc. Nhưng khi trời càng sáng, chạy đi tìm từ thang thoát hiểm đến hầm xe đều không thấy, hỏi thăm không có thông tin, thấy từng thi thể cháy đen được khiêng ra thì linh tính mách bảo anh rằng anh trai mình đã xảy ra chuyện…

"Bỏ chạy thì sống, nhưng nó đã không làm vậy"

Đứng thẩn thờ một góc bên di ảnh con trai, người mẹ bị bệnh tim vẫn không thể tin con mình đã ra đi mãi mãi.

"Biết tôi bị bệnh nên tụi nó không ai báo cho tôi biết. Chỉ đến khi đưa thi thể nó về, tôi mới hay…", bà đưa tay vội quẹt nước mắt.

Chị Pha và mẹ anh An vẫn chưa thể tin người chồng, người con của mình đã ra đi vĩnh viễn. Ảnh: Hoài Thanh.

Đối với những người thân của anh An, sự ra đi của anh để lại nỗi đau quá lớn nhưng khi biết người đàn ông 48 tuổi ấy đã xả thân để cứu hơn 40 người thoát khỏi đám cháy, ai nấy đều cảm thấy được an ủi.

“Cháu tôi vốn là người lính, nó mang bản tính kiên cường, can đảm. Ai cũng bảo nếu lúc đó nó bỏ chạy thì đã an toàn rồi. Nhưng cháu tôi không làm vậy. Nó không màng tới mạng sống của mình để cứu những người khác thoát nạn. Gia đình đau buồn nhưng không quá bi lụy vì biết rằng nó đã sống những giây phút cuối đời thật sự có ý nghĩa”, ông Liêm (cậu ruột của anh An) quay sang nhìn di ảnh của cháu mình nói.

Từ chiều qua đến trưa nay, những người hàng xóm, người quen và cả không quen đều đến thắp nhang tiễn biệt anh An. Trong số này có cả những người dân ở chung cư Carina, nhờ nghe tiếng tri hô của anh mà tháo chạy, may mắn thoát chết.

Hai người đồng nghiệp với anh An cùng tham gia cứu người trong đám cháy đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Hoài Nhơn.

“Sáng nay có chị Hiền ở lầu 9 ghé qua viếng. Chị ấy nói biết ơn tận đáy lòng về hành động cao đẹp của anh. Nhờ anh mà gia đình 2 người của chị không bị làm sao hết. Anh tôi chắc cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối”, anh Tâm chia sẻ.

14h, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa. Tiếng kinh cầu vẫn vang đều trong ngôi nhà nhỏ. Nhiều người vẫn lặng lẽ đến viếng anh. Họ gọi anh là “anh hùng”.

Rạng sáng ngày 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 90 người phải nhập viện. 9h cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)