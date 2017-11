Vì sao người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy mà vẫn sống sót?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 7/11, tại cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra sự việc một người đàn ông đi lên cầu, sau đó trèo qua lan can rồi nhảy xuống biển với độ cao khoảng 50m so với mặt nước biển và hi hữu thoát chết.

Khu vực bờ biển chân cầu Bãi Cháy nơi phát hiện ra nạn nhân nhảy cầu. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Sau khi phát hiện sự việc, người dân làm thuyền chài gần đó đã đưa lên bờ và được cho đi bệnh viện cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, người đàn ông này đã xuất viện về nhà.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, người đàn ông nhảy cầu sinh năm 1984, trú tại huyện Hoành Bồ. Trong quá trình nằm viện, anh này cho biết bản thân đang nợ nần không có khả năng chi trả nên nghĩ quẩn tự tử bằng cách nhảy cầu Bãi Cháy.

Liên quan đến sự việc hi hữu trên, ông Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, khi người thanh niên này rơi xuống nước theo tư thế thẳng đứng và chân tiếp nước trước nên không có thương tích gì nặng. Bình thường khi rơi từ độ cao trên với các tư thế tiếp nước khác phần lớn nạn nhân bị dập nội tạng và tử vong.

Nguyên nhân khiến thanh niên này thoát chết là khi rơi với tư thế thẳng đứng và chân tiếp nước trước. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Bên cạnh đó, nạn nhân là người biết bơi và được người dân phát hiện sớm, sau đó được đưa vào Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai sơ cứu ban đầu trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trước đây bệnh viện đã từng cứu sống 5 người nhảy cầu Bãi Cháy. Trong đó có một số trường hợp bị thương nặng như: vỡ gan, dập lá nách, thậm chí có trường hợp đến ngày thứ 21 mới tỉnh.

Đức Tùy