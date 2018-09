Vật thể giống quả mìn đặt trước cửa hàng xe máy

Đến 11h40 ngày 24/9, Công an TP Huế, Ban Chỉ huy quân sự TP Huế đã lấy và vận chuyển một vật có hình dạng giống quả mìn được bỏ trên vỉa hè đoạn trước cửa hàng xe máy Thuận Phát, số 134 đường Nguyễn Huệ (TP Huế), đến vị trí an toàn để xử lý.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế, xác nhận có nhận được tin báo về một vật giống mìn được bỏ lại ở vị trí trên. Công an TP Huế đã phối hợp với cơ quan quân sự địa phương để điều tra xác định mìn thật hay giả và có phương án xử lý.

Khu vực vỉa hè trước mặt cửa hàng xe máy, địa điểm đối tượng đặt vật nghi là mìn. Ảnh: Điền Quang.

Theo đại tá Long, qua báo cáo tại vỉa hè cửa hàng xe máy ở 134 Nguyễn Huệ, vật thể giống quả mình rỗng ruột.

"Qua camera do cửa hàng cung cấp, công an đang tiến hành truy xét người gây ra vụ việc. Theo nhận định ban đầu, sự việc có thể là do tư thù", ông Long cho hay.

Sáng cùng ngày, vị trí phát hiện vật nghi là mìn được vây bạt che chắn. Theo quan sát, vật thể có hình khối tròn, dài chừng 10 cm, phía dưới màu trắng xám, trên màu đen và có kíp.

Vật nghi là mìn được lực lượng quân sự chuyển đi để xử lý. Ảnh: Điền Quang.

Theo chủ cửa hàng xe máy Thuận Phát, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, khi nhân viên của cửa hàng đến làm việc thì phát hiện vật lạ trên nên đã báo với cơ quan chức năng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ công tác điều tra, công an TP Huế đã cho phong tỏa tuyến đường Nguyễn Huệ gần địa điểm phát hiện vật nghi là mìn hơn 3 giờ.

Theo Zing.vn