Va chạm xe máy trực diện cực mạnh, 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ

Chiều 1/12, một vụ va chạm giao thông cực mạnh xảy ra giữa 2 xe máy, làm 2 nạn nhân tử vong tại chỗ tại tỉnh Bình Dương. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ về tình trạng tai nạn giao thông chết người liên tiếp xảy ra vào dịp cuối tuần trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày tại phường Hòa Lợi, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, thời điểm trên ho thấy xe máy Suzuki 150 Raider, BKS: 61G1-642.33 do nam thanh niên điều khiển lưu thông với tốc độ cao trên đường ĐT 741, khi đến gần cây xăng An Lợi (phường Hòa Lợi) đã xảy ra va chạm rất mạnh với một xe máy đang chở hàng, do một người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm cực mạnh, cả 2 nạn nhân cùng phương tiện ngã văng xa trên đường hàng chục mét, nạn nhân trên 2 xe máy tử vong ngay tại chỗ, 2 phương tiện bể nát, biến dạng hư hỏng gần như toàn bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng TX. Bến Cát đã có mặt tại hiền trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân cho biết, những ngày cuối tuần họ rất sợ khi ra đường vì tình trạng tai nạn xảy ra quá nhiều đã trở thành nỗi ám ảnh. Hầu hết cá vụ tai nạn đều có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Theo Hoàng Việt (Nguoiduatin.vn)