Va chạm với xe tải, 2 người tử vong tại chỗ

Xe mô tô lưu thông ra đường Quốc lộ 1 thì bất ngờ va chạm với xe tải khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 1/5, tại km841+800 Quốc lộ 1, đoạn gần ngã 3 phía Nam đường tránh TP Huế, thuộc địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, vào thời điểm trên xe tải BKS 75C-02627 do Đặng Đức Tuấn (SN 1982; trú tại TP Huế) điều khiển theo hướng Nam – Bắc. Khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 75H1-53581 do Lê Văn Hòa (SN 1998; trú tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chở theo chị Lê Thị Giàu (SN 2004; trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đang lưu thông ra đường Quốc lộ 1.

Cú va chạm mạnh khiến cho anh Hòa và chị Giàu bị tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Theo Q.Nhật (Nld.com.vn)