Va chạm với xe container đang ôm cua, con gái tử vong tại chỗ, cha nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 27/11, xe container mang BKS 57L-8419 lưu thông trên đường Nguyễn Du, hướng từ Quốc lộ 13 ra Quốc lộ 1K.

Khi đến giao lộ giao nhau với đường ĐT743 khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương tài xế cho xe ôm cua rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số tỉnh Thanh Hóa do hai bố con chở nhau.

Sau va chạm, xe máy bị xe container kéo lê về phía trước hơn10m, hai bố con ngã ra đường khiến người con gái tên Lê Thị Nhật Lệ (26 tuổi, quê Thanh Hóa) bị bánh xe cán chết thảm, người cha bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm giữa ngã tư, xe máy bị kéo lê về phía trước hơn 10m, nằm gọn trước đầu xe container. Nhiều đồ dùng cá nhân và mảnh vỡ rơi khắp mặt đường.

Nhận tin báo, Công an TX.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu.

Theo Phạm Diện (Soha/Trí Thức Trẻ)