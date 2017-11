Từ vụ cô giáo hành hạ nhiều cháu bé ở cơ sở mầm non: Trung tá công an hiến kế ngăn chặn

Liên quan đến vụ cô giáo hành hạ nhiều cháu bé ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh tại Sài Gòn, sáng 27/11 cơ quan công an đã tiến hành mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê tỉnh Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12) là chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở đường HT05, phường Hiệp Thành, quận 12 cùng hai người khác lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Linh tỏ vẻ sợ sệt, khúm núm, khai nhận mình là người trong đoạn clip mà báo chí phản ánh. Chủ cơ sở cùng 2 người khác là Quỳnh và Đào đã dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh và đe doạ các bé khi ăn, ngủ…

Bà Phạm Thị Mỹ Linh - Chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đến cơ quan công an trình diện.

Cũng trong sáng nay, nhiều phụ huynh đã đưa con nhỏ tới công an để trình báo sự việc phục vụ việc điều tra. Nhiều người mẹ có chở theo con nhỏ với vẻ mặt vô cùng bức xúc, có 1 phụ huynh khi nhìn thấy bà Linh đã chạy lại gần đòi đánh, đồng thời lớn tiếng: “Tại sao lại đánh con tôi như thế” và gào khóc. Chứng kiến sự việc, một vài cán bộ phải tiến đến can ngăn.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, Trung tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an) - cho biết, bản thân ông không dám xem hết clip được phản ánh vì những gì xảy ra là man rợ, quá sức tưởng tượng.

Trung tá Đào Trung Hiếu nhận định, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng liên tiếp các vụ bạo hành trẻ xảy ra mặc dù đã bị phản ánh, xử lý trong quá khứ.

“Thứ nhất là hành động diễn ra nhiều ngày không được phát hiện. Thứ hai, chế tài xử lý của pháp luật không đủ sức răn đe. Thứ ba là ý thức pháp luật kém. Thứ tư là trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của những người làm công tác bảo mẫu kém”, ông Hiếu nói.

Trung tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).

Vị chuyên gia cũng nhận định, việc vi phạm về bạo hành trẻ em có tính chất quả tang, không bắt được quả tang thì người vi phạm sẽ có hành vi chối bỏ sự việc. Khi họ chối bỏ sự việc thì chuyện bạo hành sẽ còn tiếp diễn, lại xuất hiện thêm các nạn nhân khác.

Do đó, theo ông, với các cơ sở giáo dục tư thục đã có hiện tượng bạo hành, đánh đập trẻ thì cần phải có những hoạt động phát hiện mang tính quả tang để ngăn chặn, để minh bạch hóa hành vi, trên cơ sở đó việc xử lý hành vi mới có tác dụng. Lúc đó việc xử lý sẽ mang tính triệt phá.

Từ quan điểm trên, Trung tá Đào Trung Hiếu đưa ra nhiều biện pháp, trong đó nhấn mạnh - phía lực lượng công an cơ sở, phải làm tốt, đẩy mạnh các công tác nắm bắt tình hình, xây dựng các tai mắt xung quanh các cơ sở trông giữ trẻ để người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các cơ sở trông giữ có biểu hiện bất thường.

Về phía người dân, thông qua công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền để mọi người hiểu được quyền của trẻ em. Người dân xung quanh các cơ sở trông giữ phải hiểu, biết được trẻ em là đối tượng bảo vệ đặc biệt, khi xảy ra vấn đề bạo hành thì nhanh chóng phản ánh tới cơ quan chức năng.

Bà Linh cầm can nhựa đánh thẳng đầu bé gái. Ảnh cắt từ clip của TuoitreTV

Đối với phụ huynh học sinh, cần ý thức được quyền của con em mình. Thường xuyên kiểm soát, kiểm tra tình trạng sức khỏe, tinh thần của con để phát hiện kịp thời những bất thường xảy ra với con em mình.

“Ngoài ra, đoàn liên ngành cần lắp đặt các camera nối đường truyền trực tiếp tới công an sở tại để chủ động kiểm tra, giám sát”, Trung tá Đào Trung Hiếu chia sẻ.

“Hiện nay Luật Trẻ em và Nghị định 56 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật cũng đã quy định rất cụ thể trách nhiệm của các bên liên quan, trách nhiệm của các cấp, cấp cơ sở. Theo đó, trách nhiệm các xã phường phải triển khai ngay lập tức các biện pháp can thiệp. Gần đây nhất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Thủ tướng cũng đã có yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về tất cả sự chậm chễ, không xử lý với các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Ví dụ dụ tách trẻ em ra khỏi người nghi xâm hại, bạo lực cho trẻ. Hoặc chuyển trẻ tới cơ sở chăm sóc y tế, thể chất, tâm thần để kịp thời điều trị sang chấn, phục hồi tốt nhất cho trẻ”, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) chia sẻ.

Nhật Tân