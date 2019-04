Tiến sĩ bị 'tố' lừa tình nhiều người lãnh 6 tháng tù

Ngày 8-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", TAND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã tuyên phạt 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi; tiến sĩ, nguyên giảng viên Khoa Sư phạm của Trường ĐH Bạc Liêu). Bị hại trong vụ án này là bà Đ.T.K.L (37 tuổi; ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Bị cáo Thịnh từng khoe giấy đăng ký kết hôn với một phụ nữ

Tại phiên tòa, bị cáo Thịnh có yêu cầu không cho các phóng viên chụp ảnh, ghi hình và được HĐXX chấp thuận.

Theo cáo trạng của VKSND TP Bạc Liêu, bị cáo Thịnh đã có vợ con hợp pháp sinh sống trên địa bàn TP Bạc Liêu. Tuy nhiên, để thỏa lòng ham muốn cá nhân trái pháp luật, Thịnh đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức cho nhiều người để họ tin là thật nhằm mục đích sống như vợ chồng với họ. Thực tế đã có nhiều người sống như vợ chồng và có nhiều con riêng với Thịnh.

Cụ thể, khoảng đầu năm 2001, Thịnh và bà L.N.T đến UBND phường 7, TP Bạc Liêu đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, vợ chồng Thịnh có 2 con chung... Đến năm 2009, cuộc sống hôn nhân giữa 2 người có mâu thuẫn dẫn đến ly thân.

Đến khoảng đầu năm 2011, Thịnh được bạn bè giới thiệu nên biết bà N.T.P.T (31 tuổi; ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Trong thời gian quen biết, Thịnh đưa ra thông tin giả với bà T. là mình còn độc thân. Bà T. tưởng thật nên quyết định chung sống với Thịnh như vợ chồng và có một con chung. Đến khoảng tháng 4-2011, Thịnh và bà T. tổ chức đám cưới tại nhà của bà T. Sau đám cưới, gia đình bà T. yêu cầu Thịnh phải đi đăng ký kết hôn.

Biết không thể đăng ký kết hôn được nên Thịnh nhờ Trần Thanh Bảo (không rõ nhân thân, hành nghề chạy xe ôm ở bến xe Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy độc thân) với giá 2 triệu đồng.

Ngày 21-6-2011, Thịnh sử dụng giấy xác nhận này cùng với bà T. đến UBND xã Phú Hưng (huyện Cái Nước) đăng ký kết hôn. Thịnh sử dụng giấy đăng ký kết hôn này để đăng ký khai sinh cho con chung với bà T.

Trong thời gian sinh sống với bà T., Thịnh tiếp tục có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng với chị T.C.D (29 tuổi; ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước). Lúc này, bà T. phát hiện nên quyết định ly hôn với Thịnh. Sau ly hôn, Thịnh tiếp tục sống như vợ chồng với chị D. ở TP Bạc Liêu và có một con chung. Một thời gian sau, chị D. phát hiện Thịnh có gia đình hợp pháp nên chấm dứt sống với Thịnh.

Đến khoảng tháng 12-2015, Thịnh quen với bà Đ.T.K.L. (đã ly hôn chồng). Trong thời gian tìm hiểu, Thịnh lại tiếp tục đưa thông tin giả là mình còn độc thân. Bà L. tưởng thật nên cả 2 chung sống như vợ chồng và có một con chung. Để đảm bảo hôn nhân hợp pháp, bà L. yêu cầu đăng ký kết hôn. Sau nhiều lần hẹn, đến khoảng tháng 4-2016, Thịnh nói dối là chỉ cần bà L. cung cấp quyết định ly hôn, giấy chứng minh nhân dân thì sẽ kết hôn được. Bà L. tưởng thật nên đã làm theo lời Thịnh.

Lúc này, Thịnh tiếp tục nhờ Bảo làm giấy chứng nhận kết hôn giả và nhờ Bảo ký thay tên bà L. Xong việc, Thịnh cho Bảo 5 triệu đồng.

Trong quá trình chung sống, bà L. phát hiện Thịnh lừa tình, lừa tiền, có hành vi làm giả giấy tờ nên làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu. Qua điều tra, ngày 2-8-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu khởi tố bị can đối với Thịnh.

