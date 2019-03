Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Tại cuộc họp sáng 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế điều động ngay các bác sỹ và lực lượng chuyên môn cùng với thiết bị về Bắc Ninh để xét nghiệm sán lợn cho học sinh các trường học ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, không để lặp lại tình trạng hàng trăm gia đình phải đưa các em về Hà Nội xếp hàng làm xét nghiệm từ 3 giờ sáng.

Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân của việc nhiễm sán lợn này và sớm công khai kết quả. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm gia đình chen chúc đưa con đi lấy máu xét nghiệm sán lợn miễn phí ở trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) sáng 18/3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Y tế chỉ đạo các trường học trong cả nước phải thực hiện ngay các giải pháp về cung cấp thực phẩm và thức ăn cho các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan thông tin trong việc đưa tin đúng sự thật, không gây hoang mang xã hội. Đồng thời Thủ tướng nêu rõ, nếu báo chí đăng tải thông tin về các sự việc nghiêm trọng xảy ra thì lãnh đạo các tỉnh, thành phố phải xem xét, tổng hợp, xử lý giải quyết ngay.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bệnh, chủ động thực hành các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm, thực hiện "ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn"; thực hiện phương thức sản xuất an toàn, hiện đại; chỉ đạo ngành Y tế chủ động phát hiện bệnh, điều trị tích cực, kịp thời cho các trường hợp nhiễm bệnh.

Trước đó, cuối tháng 2/2019, clip ghi lại hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo trong bữa ăn tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến nhiều người lo lắng. Kết quả kiểm tra cho thấy 2 học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm, có kết quả dương tính với sán lợn.

Từ ngày 15 - 17/3, có khoảng 1.700 phụ huynh đưa con xuống Hà Nội xét nghiệm sán lợn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Ngày 18/3, Bắc Ninh tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm miễn phí với các trẻ mầm non ở Thuận Thành. Trong hôm nay có 2 xã đầu tiên được lấy mẫu là Thanh Khương và Mão Điền. Việc lấy máu diễn ra ở trường mầm non. Lần lượt trong những ngày còn lại của tháng 3/2019, việc lấy máu xét nghiệm miễn phí cho các bé mầm non tiếp tục được triển khai.

Sáng 18/3, dù ở quê đang có xét nghiệm sán lợn miễn phí cho trẻ mầm non nhưng nhiều gia đình ở Thuận Thành, Bắc Ninh vẫn đưa con lên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư xét nghiệm tự nguyện. Ảnh: T.Hạnh

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 18/3, dù tại quê đang có xét nghiệm miễn phí nhưng khoảng 700 gia đình vẫn đưa con em lên Hà Nội xét nghiệm tại 2 viện trên đây. Nhiều phụ huynh đã phải dậy từ 1-2h sáng để lên Hà Nội xếp hàng từ 3-4h sáng.

Đến hết ngày 17/3 phát hiện có 209 ca dương tính với loại sán này. Hiện các viện đang vận hành tối đa các labo xét nghiệm để có kết quả sớm nhất trả cho các gia đình.

Các chuyên gia khẳng định sán lợn không phải là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể chữa trị dứt điểm hoàn toàn, gia đình không nên hoang mang, lo lắng nếu con có kết quả dương tính sán lợn.

Võ Thu