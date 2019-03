Thông tin mới gây bất ngờ vụ nữ sinh bị cưỡng hôn trong thang máy

Trên Người lao động đăng tải, sáng nay 11/3, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết liên quan đến vụ nữ sinh viên bị cưỡng hôn trong thang máy vừa xảy ra trên địa bàn quận này, đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an TP Hà Nội. Theo vị lãnh đạo này, hiện đơn vị chưa có hình thức xử lý cũng như chưa cung cấp danh tính người đàn ông.

Người đàn ông có hành động sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh viên ngay trong thang máy bị camera an ninh ghi lại

Trước đó, vào chiều 8/3, nam đối tượng có hành vi không đúng mực với nữ sinh viên trong thang máy tòa chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra trình diện, làm việc với cơ quan công an.

Như tin đã đưa, tối muộn ngày 4/3, chị Phan H.V. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đi về căn hộ ở chung cư Golden Palm thì bị một đối tượng nam sàm sỡ trong thang máy.

Khi chỉ còn 2 người trong thang máy, đối tượng nam ăn mặc lịch sự tiến sát về phía chị V., khiến cô gái này phải dùng tay đẩy ra. Đỉnh điểm, đối tượng nam ôm ghì cô gái trẻ, có hành động như cưỡng hôn nạn nhân.

Chị V. bị trầy xước nhẹ và tinh thần hoảng loạn sau vụ việc.

Sự việc khiến chị V. bị trầy xước nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn. Đáng nói, đối tượng nam trên còn nhắn tin cho chị V. với lời lẽ đe dọa, cho rằng chị đưa clip sự việc trong thang máy lên thì “không hay ho gì”.

Chị V. đã trình báo sự việc với Ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính. Buổi làm việc với Công an phường Nhân Chính chiều 6/3 phải trì hoãn vì đối tượng nam trên không đến. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết.

Khoảng 14h chiều 8/3, đối tượng nam trên đã có mặt tại Công an quận Thanh Xuân để làm việc với cơ quan chức năng. Bước đầu, đối tượng này thừa nhận có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy của tòa chung cư Golden Palm.

K.N (th)