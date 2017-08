Thông tin bất ngờ vụ người đàn ông tử vong sau khi “quan hệ” với nữ nhân viên bán bảo hiểm

Liên quan đến vụ việc người đàn ông 60 tuổi trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đột tử sau khi “quan hệ” với nữ nhân viên bảo hiểm tại nhà riêng lúc 14h chiều 23/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Thắng cho biết: Người đàn ông tử vong được xác định là ông T.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể ông T. cho người nhà tổ chức lo hậu sự. Trong sáng 25/8, gia đình sẽ tiến hành chôn cất theo phong tục của địa phương.

Nói về ông T., lãnh đạo thị trấn Thắng cho biết, nạn nhân quê gốc ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ ở huyện Hiệp Hòa, hai vợ chồng chuyển về đây sinh sống. Nạn nhân có 2 người con gái đều đã xây dựng gia đình, vợ chồng sống hòa thuận.

“Bản thân ông T. là người hiền lành, là người có tiếng trong giới nuôi gà chọi tại huyện Hiệp Hòa. Sau khi sự việc xảy ra khiến người dân trong thị trấn ai ai cũng bàn tán xôn xao”, vị này thông tin.

Người dân tập chung rất đông xem lực lượng áp giải nữ nhân viên bán bảo hiểm về trụ sở.

Được biết, người phụ nữ bán bảo hiểm tên là V., cùng trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa – chỉ cách nhà nạn nhân vài cây số. Theo lời lãnh đạo UBND xã Mai Trung, từ khi sau khi sự việc xảy ra, mọi người đều bất ngờ.

“Bản thân chị V. ở địa phương là người hiền lành, không điều tiếng gì bao giờ. Làm nghề bảo hiểm cũng từ nhiều năm nay, đời sống vợ chồng êm ấm. Chồng chị V. làm nghề thợ xây, công việc cũng mang tính chất mùa vụ, lúc làm ở quê, khi ở Hà Nội”, vị lãnh đạo UBND xã Mai Trung chia sẻ.

Trước đó, khoảng 14h chiều 23/8, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của gia đình nạn nhân trình báo ông T. không may tử vong tại nhà riêng. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Tống Ngọc Long - Trưởng công an huyện Hiệp Hòa cho biết, bước đầu xác định, nạn nhân đột tử sau khi “quan hệ” với người phụ nữ bán bảo hiểm.

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ con nạn nhân không có ở nhà. Cơ quan công an đã đưa người phụ nữ về trụ sở công an lấy lời khai, sau khi hoàn tất thủ tục đã cho người này về nhà.

Thảo Phượng