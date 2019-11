Thi thể nạn nhân vụ 39 người tử vong ở Anh sẽ được bàn giao cho gia đình mai táng

Trên TTXVN, theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, liên quan đến vụ việc này, đến ngày 7/11 tại Nghệ An đã có 24 gia đình báo tin có người thân bị mất tích, tuy nhiên sau đó 3 gia đình có thông tin người thân đang sống. Cụ thể, các huyện Diễn Châu và Yên Thành, mỗi địa phương có 7 trường hợp; thành phố Vinh 3 trường hợp; huyện Nghi Lộc 2 trường hợp; huyện Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò, mỗi địa phương 1 trường hợp.



Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 người để điều tra làm rõ đường dây này; hiện chưa khởi tố các bị can vì đang điều tra làm rõ vụ án.



"Những ngày qua, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp để nghe các sở, ngành báo cáo các vụ việc liên quan. Công an tỉnh đã lấy các mẫu ADN từ thân nhân các nạn nhân để sớm xác định danh tính.

Khi có thông báo chính thức, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có phương án nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng", Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên Vietnamnet.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ phụ trách vấn đề nhập cư Seema Kennedy

Về tiến trình làm việc của Bộ Ngoại giao tại Anh liên quan đến vụ việc, ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có nhiều cuộc làm việc với quan chức chính phủ Anh: Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Heather Wheeler, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ phụ trách vấn đề nhập cư Seema Kennedy, Thẩm phán phụ trách vụ việc Caroline Beasley-Murray và Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế và toàn cầu Menna Rawlings.



Trong các cuộc làm việc, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn sự hợp tác tích cực của các cơ quan chức năng Anh trong thời gian vừa qua, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác chặt chẽ với phía Anh để nhanh chóng xác minh danh tính các nạn nhân.

Thứ trưởng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiến hành mọi biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này.

Ông cũng đề nghị phía Anh thúc đẩy quá trình điều tra, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời tăng cường phối hợp với Việt Nam trong việc phòng chống tội phạm đưa người di cư bất hợp pháp.

Trong thông cáo được phát đi sau cuộc gặp trên, Bộ Nội vụ Anh cho biết thân nhân các nạn nhân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí khi xin thị thực (visa) nếu muốn sang nước này.

Bộ Nội vụ Anh cho biết: "Trước những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chúng tôi đã tiến hành một số dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam".

Cảnh sát Essex mới đây cũng đăng thông tin về cuộc điều tra 39 người chết trong container: "Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan trong nước và quốc tế để tìm câu trả lời cho bạn bè và gia đình của các nạn nhân và đưa những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý".

Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận. Cảnh sát Essex đã làm việc với phái đoàn công an Việt Nam trong 2 ngày qua và dự kiến trình các trường hợp này lên Ủy ban nhận diện.

Ưu tiên của cảnh sát Anh là tiếp tục điều tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ vào tội ác dẫn tới cái chết của các nạn nhân, "giữ gìn phẩm giá của những người đã khuất, hỗ trợ bạn bè, người thân và gia đình các nạn nhân".

