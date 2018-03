Chiều tối 16/3, thông tin đến Báo Gia đình & Xã hội, ông Vương Trinh Quốc, Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sau 6 ngày vất vả tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm được nạn nhân thứ 9 bị thiệt mạng, cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ chết đuối trên sông Hồng (Lào Cai).

Theo đó, khoảng 11 trưa cùng ngày, nạn nhân Lò Văn Nan, 29 tuổi, trú tại thôn Bản Khiết, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được tìm thấy trên sông Hồng thuộc địa phận xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Suốt những ngày qua, người nhà của nạn nhân cùng với lực lượng tìm kiếm đã tìm dọc tuyến sông ở gần khu vực xảy ra tai nạn nhưng chưa thấy. Đến trưa nay thì thi thể nạn nhân nổi lên ở cách khu vực hiện trường hơn 7km.

Hiện trường nơi xảy ra vụ 9 người chết và mất tích. Ảnh: Xuân Mai

Theo Công an huyện Bát Xát, lực lượng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt nước, không có tác động của ngoại lực.

Chiều 16/3, thi thể nạn nhân Lò Văn Nan đã được bàn giao cho gia đình mang về quê nhà mai táng.

Theo thân nhân của anh Nan, do cuộc sống khó khăn, anh cùng một số người trong làng sang Lào Cai làm thuê công việc bốc vác, mới rời nhà đi được 3 – 4 ngày thì gặp nạn.

Sau quá trình tìm kiếm, tất cả nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền trên sông Hồng đều được xác định đã tử vong và tìm thấy được thi thể, 100% số họ đều là nam giới người dân tộc thiểu số ở những vùng nghèo của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi.

Thi thể nạn nhân cuối cùng vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trò chuyện với chúng tôi, người thân anh Châu A Dế (46 tuổi, trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - nạn nhân chết đuối đầu tiên được tìm thấy) cho biết, anh Dế là con thứ 4 trong gia đình 6 anh em.

Ngồi bên bậu cửa, mẹ anh Dế kể, cách đây 4 năm người con trai thứ 3 của bà mất vì đột quỵ. Nay lại thêm đứa nữa mất khiến người mẹ già khóc hết nước mắt. Căn nhà tình thương do Tập đoàn VinGroup và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai xây cho gia đình anh Dế vào năm 2016 vẫn chưa quét sơn, nhưng nhờ có căn nhà che mưa che nắng này mà cuộc sống của họ đã bớt khổ.

Theo anh Lý Ngọc Thắng, Trưởng Công an xã Cốc Mỳ thì gia đình anh Dế là hộ nghèo. Vợ chồng anh đều làm nương, thỉnh thoảng đi bốc vác thuê ở Cửa khẩu phụ Bản Vược kiếm thêm thu nhập.

Vừa rớm nước mắt, vợ anh Dế - chị Sồng Thị Dơ vừa nói: "Đêm đó lẽ ra tôi cũng đi vác hàng cùng chồng nhưng phải ở nhà trông cháu ốm, nếu không thì cũng không biết thế nào". Vợ chồng anh Dế có 4 người con nhưng cách đây 2 năm người con thứ 2 đã chết do ăn lá ngón. Trong 4 năm cả nhà mất đi 3 người, nỗi đau này quá sức chịu đựng đối với người ở lại".

Nỗi đau quá lớn đối với gia đình các nạn nhân.

Được biết, cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát mỗi ngày đều diễn ra các hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Vào mùa mưa, tàu thuyền đi được trên sông Hồng, nhưng mùa khô dòng chảy cạn, những thuyền lớn được đăng ký, đăng kiểm không có khả năng đi vì chạm đáy. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng chỉ có các thuyền nhỏ chở từ 5 đến 15 tấn hàng qua lại.

Danh tính 9 người lao động xấu số gặp nạn gồm: 1. Châu A Dế (sinh năm 1972, trú quán Bát Xát – Lào Cai); 2. Hầu A Hùa (sinh năm 1992, trú quán Bát Xát – Lào Cai); 3. Tráng Văn Long (sinh năm 1993, trú quán Mường Khương - Lào Cai); 4. Vàng Dung Thắng (sinh năm 1982, trú quán Mường Khương - Lào Cai); 5. Giàng A Dơ (sinh năm 1995, trú quán Mù Cang Chải - Yên Bái); 6. Giàng A Tếnh (sinh năm 1997, trú quán Mù Cang Chải - Yên Bái); 7. Thào A Lâu (sinh năm 1990, trú quán Than Uyên – Lai Châu); 8. Thào A Giáy (sinh năm 2002, trú quán Than Uyên – Lai Châu); 9. Lò Văn Lan (sinh năm 1984, trú quán Than Uyên – Lai Châu).

Nhật Tân