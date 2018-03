Chìm thuyền giữa sông khiến 5 cửu vạn tử vong và 4 người mất tích

Tối 12/3, đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn huyện biên giới Bát Xát vừa xảy ra một vụ tại nạn làm ít nhất 5 lao động làm nghề bốc vác bị tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 11/3, Cty TNHH thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hồng (trụ sở tại số 036 đường Khánh Yên, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) có làm thủ tục tái xuất hàng hóa cho Cty Cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh (địa chỉ số 02, phường Bãi Cháy – TP Hạ Long – Quảng Ninh) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bản Vược (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Sau khi tiến hành xong các thủ tục cần thiết, số hàng hóa trên được bốc dỡ xuống 3 xuồng sắt vận chuyển dọc sông Hồng đến khu vực mốc 93(2) +3500m để giao cho phía đối tác Trung Quốc.

Những người làm nghề cửu vạn tại vùng biên Lào Cai. Ảnh: T.L

Khoảng 6h cùng ngày, hàng hóa được bàn giao xong và 2 thuyền đã quay về đến bờ phía Việt Nam còn một thuyền bị chết máy trên sông. Trên thuyền này có 9 lao động bốc vác làm thuê.

Tuy nhiên, do nhận thức hạn chế nên khi đang tìm cách khắc phục máy hỏng thì phát hiện có lực lượng chức năng phía Trung Quốc đến nên số lao động này đã nhảy xuống sông để bơi về bờ phía Việt Nam. Nhưng không may nhiều người trong số này không có kinh nghiệm sông nước nên đã gặp nạn do bị đuối nước.

Sau khi sự vụ xảy ra, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng huyện Bát Xát và Công an biên phòng tỉnh Vân Nam –Trung Quốc cùng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Đến 18h30 ngày 12/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 lao động bốc vác gặp nạn và 4 người còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Danh sách 5 nạn nhân tìm thấy thi thể: Châu A Dế (SN 1972) ở xã Cốc Mỹ, huyện Bát Xát – Lào Cai; Giàng A Dơ (SN 1995) ở huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (SN 1990) ở huyện Than Uyên –tỉnh Lai Châu; Giàng A Tếnh (SN 1997) ở huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái và Thào A Giáy (SN 2002) ở huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu. Danh sách những người mất tích: Tráng Văn Long (SN 1993), Vàng Dung Thắng (SN 1982) cùng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Lò Văn Nam (SN 1984) ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và Hầu A Hòa (SN 1992), ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhật Tân