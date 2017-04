Thi thể bà lão bốc mùi thối trong nhà vệ sinh

Ngày 25/4, Công an tỉnh An Giang xác định được nguyên nhân bà Nguyễn Thị Thảo (73 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) tử vong tại nhà riêng là do bệnh lý. Một ngày trước, con gái bà này phát hiện thi thể mẹ bốc mùi thối trong nhà vệ sinh.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo chị Bích Liễu, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, vào chiều 24/4, người phụ nữ này đến nhà bà Thảo để thăm mẹ ở một mình tại phường Mỹ Phước. Đến nơi, chị Liễu thấy nhà khóa cửa bên trong và gọi mãi không nghe mẹ lên tiếng.

Sau khi nhờ người phá cửa vào trong, chị Liễu ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc. Kiểm tra nhà vệ sinh, chị Liễu phát hiện bà Thảo đã chết, thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Vụ việc xảy ra ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing