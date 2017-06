Thanh niên dừng xe, gửi lại dây chuyền rồi bất ngờ nhảy cầu

Vụ việc được người dân trình báo vào sáng nay.

Người dân có mặt tại hiện trường vụ việc kể lại, khoảng 9h ngày 5.6, một thanh niên điều khiển xe mô tô không có kính chiếu hậu và không gắn biển kiểm soát lưu thông trên cầu Rạch Miễu, hướng từ TP Mỹ Tho về tỉnh Bến Tre. Khi xe đến giữa cầu, đoạn xã Thới Sớn, TP Mỹ Tho thì người này dựng xe trên cầu rồi leo qua lan can thành cầu, lao mình xuống sông Tiền. Vụ việc làm nhiều người đi đường hoảng loạn khi chứng kiến.

Hiện trường vụ việc

Trước khi lao mình xuống sông Tiền, anh Danh đã gửi N giữ dùm sợi dây chuyền

Em N.T.N.N (SN 2002, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) cho biết, nạn nhân tên Danh, khoảng 20 đến 22 tuổi, nhà ở tỉnh Long An.

N và anh Danh quen biết nhau được mấy ngày trước. Chiều qua, 4.6, tình cờ N biết anh Danh đang buồn chuyện tình cảm nên có ý rủ anh Danh sang tỉnh Bến Tre chơi cho đỡ buồn thì anh Danh đồng ý.

Sáng nay, N có rủ thêm một người bạn nữa để cùng đi. N được người bạn chở chạy sau còn anh Danh điều khiển xe chạy trước. Khi lên giữa cầu Rạch Miễu, anh Danh dừng xe lại chờ N tới, sau đó đưa sợi dây chuyền màu trắng cho N giữ rồi bất ngờ leo qua lan can thành cầu, lao mình xuống sông Tiền.

Cũng theo N, trước khi đi, thấy chiếc xe anh Danh không có kính chiếu hậu và biển kiểm soát, N có hỏi “sao xe đi mà không có gì hết nếu gặp công an thì sao” thì Danh trả lời đây là dụng ý riêng và không nói gì thêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

