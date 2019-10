Theo thông tin ban đầu, tối ngày 5/10, một nữ sinh lớp 6, trường THCS Đồng Bẩm đã rời nhà đi chơi không thấy về. Cho tới tận 9h sáng ngày hôm sau (6/10), nữ sinh này mới trở về nhà.

Khi người thân gặng hỏi đêm ngủ ở đâu thì nữ sinh này cho biết qua đêm tại phòng bảo vệ trường THCS Đồng Bẩm.

Cho rằng có điều khuất tất, gia đình bé gái đã trình báo vụ việc tới Công an phường Đồng Bẩm đề nghị điều tra, xác minh.

Ảnh minh họa

Chiều ngày 9/10, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND phường Đồng Bẩm (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận có sự việc trên. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an phường Đồng Bẩm chuyển lên Công an TP Thái Nguyên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Bảo vệ liên quan tới sự việc hiện cũng đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ.

Trong khi đó bà Hà Thị Xuân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Bẩm cho biết, tối ngày 5/10, một bảo vệ sinh năm 1950 đảm nhiệm công tác trực trường. Bảo vệ này là nhân viên dạng hợp đồng, đã làm việc tại trường được khoảng 10 năm.

Hiện tại nữ sinh lớp 6 nói trên đã trở lại đi học bình thường.

Thắng Lê