Thái Bình: Cháy lớn tại một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, sáng ngày 5/6 đã xảy vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm sạch Nông Dân nằm ở số nhà 209 (tổ 15, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình).

Sau hơn nửa giờ phát hiện vụ cháy đã được dập tắt. Ảnh: HL

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói bốc cao từ tầng 2 của cửa hàng nông sản thực phẩm sạch Nông Dân.

Lúc này, tại tầng 1 cửa hàng vẫn đang kinh doanh bình thường, chủ và nhân viên của cửa hàng chưa phát hiện hoả hoạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn (Công an tỉnh Thái Bình) đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ có mặt phối hợp với lực lượng công an phường, đội Cảnh sát PCCC (Công an thành phố Thái Bình) và người dân tiến hành dập lửa.

Đến 9 giờ 5 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Chưa có con số thống kê thiệt hại về tài sản, nhưng rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Hằng