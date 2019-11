Sự thật thông tin Thượng úy tát nhân viên trạm dừng nghỉ là con lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ném xúc xích, tát vào mặt nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc và xác định, người này là Thượng uý Nguyễn Xô Việt (SN 1984, hiện đang công tác tại Công an thị xã Phổ Yên). Trước mắt, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Việt.



Ngay sau khi Thượng uý Xô Việt bị đình chỉ công tác, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin người này là con trai của Đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Thậm chí, nguồn tin này cho rằng, ông Vui từng tu nghiệp ở Liên Xô nên đặt tên con trai là Nguyễn Xô Việt.

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội.

Trước thông tin trên, sáng 12/11, trao đổi với PV, Đại tá Vui cho biết thông tin này là không đúng sự thật và ông Vui không có con trai. Vị Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định bản thân chưa từng đi học ở nước ngoài.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 10/11, một cậu bé vào khu bán đồ trong trạm dừng nghỉ ở Thái Nguyên mua xúc xích. Hai nhân viên một nam, một nữ đứng cạnh nhắc nhở cậu bé trả tiền. Sau đó, ông bố mặc áo CLB xe đạp thể thao bất ngờ lấy mấy cây xúc xích từ tay con trai ném vào mặt nhân viên nữ và tát vào mặt nhân viên nam.

Thượng úy Nguyễn Xô Việt - người tát nhân viên quầy thu nhân đã bị đình chỉ công tác 1 tháng.

"Sự việc chỉ là do hai bên hiểu nhầm nên mới dẫn đến hành động như vậy. Ngay sau đó, tất cả các bên đã ngồi làm việc với nhau. Cả 2 đã xin lỗi, sự việc trên đã được giải quyết xong. Phía 2 nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng cũng cho hay, đôi bên có sự hiểu nhầm trong quá trình nhắc nhở cháu bé việc bóc bao bì gói xúc xích khi chưa thanh toán nên mới dẫn đến mâu thuẫn", vị lãnh đạo xã Tân Phú thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, một chuyên gia bày tỏ quan điểm rằng thái độ, hành vi ứng xử của vị cán bộ công an như vậy là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tác phong nghề nghiệp mà còn xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm và xâm hại đến sức khỏe của người khác, gây rối trật tự công cộng. "Bất kể nguyên nhân là việc gì. Nếu làm việc liên quan đến đứa trẻ, hành vi chưa đúng đắn của đứa trẻ mà lại không có hình thức giáo dục phù hợp, ngược lại hành vi phản ứng một cách thô bạo với người khác của người đàn ông này thì lại càng không thể chấp nhận được. Dưới góc độ tâm lý và giáo dục, hành vi bênh con theo kiểu này là phản giáo dục, sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển và hình thành nhân cách của đứa trẻ. Bởi vậy, vụ việc này sẽ là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với người đàn ông này về hành vi ứng xử, giao tiếp và giáo dục hình thành nhân cách với nhũng đứa trẻ", vị này chia sẻ thêm.

Nhật Tân