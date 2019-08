Sống chung cư có con nhỏ, đừng xem thường cửa sổ và ban công!

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sinh mạng và sức khỏe đối với nhà ở và công trình công cộng

Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm. Chiều cao đối với lan can lô gia và sân thượng ở các vị trí cao từ 9 tầng trở lên tối thiểu 1,4m. Không làm lan can có mặt trên rộng để tránh người ngồi hoặc nằm. Tất cả cầu thang bộ có bậc hở, nếu có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì khe hở không được cao quá 100mm. Cần rào chắn lan can, cửa sổ chung cư.

Một số bác sĩ đưa ra lời khuyên cho các gia đình có con nhỏ sống tại chung cư như sau: Cần lắp đặt rào chắn lan can, cửa sổ, cất giấu hết các đồ dùng có khả năng leo trèo được ở gần bancông, cửa sổ chung cư để đảm bảo an toàn cho trẻ. Khi xảy ra tai nạn nên biết cách sơ cứu cơ bản như cố định nẹp cổ, chân tay và cách di chuyển bệnh nhi an toàn. Luôn để mắt đến trẻ trong bất cứ trường hợp nào. Đặc biệt, những gia đình có con nhỏ phải luôn ở bên cạnh con, không thể lơ đễnh để con chơi một mình, rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc.