Sau khi minh oan cho tịnh thất Bồng Lai, cô gái 22 tuổi đã được gia đình chấp thuận cho đi tu

Sau lùm xùm liên quan đến việc mất tích của cô gái 22 tuổi Võ Thị Diễm My, nguyên nhân khiến tịnh thất Bồng Lai bị rất đông người đến quấy rối và phá phách, đến nay mọi việc đã được giải quyết theo hướng tích cực. Theo lời của tu sĩ Lê Thanh Nhất Nguyên, đại diện tịnh thất Bồng Lai, đích thân cha mẹ của D.Mđã xuống tịnh thất gặp mọi người xin lỗi sau sự cố xô xát vừa qua.

Cô gái trẻ D.M đã được gia đình chấp thuận cho đi tu theo ước nguyện.





Không chỉ hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại dù họ không phải là người trực tiếp gây ra, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (47 tuổi) và ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cùng ngụ P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM) còn đồng ý để con gái mình ở lại tịnh thất sống và đi tu.



Trên Tri thức trực tuyến đưa tin, cha mẹ cô gái mong muốn thường xuyên tới nơi này thăm con, viếng tịnh thất và lấy làm tiếc sự cố không hay xảy ra vừa qua.



Còn với số tiền 225 triệu đồng mà tịnh thất báo mất, công an vẫn đang tiến hành truy xét thêm và lấy lời khai của những người liên quan.



Riêng hành vi cố ý gây thương tích cho tu sĩ tên Nhị Nguyên thì cần phải có giám định thương tật. Theo quy định luật hình sự về hành vi cố ý gây thương tích phải có đơn yêu cầu khởi tố của bị hại, tỷ lệ thương tích 10% trở lên. Tuy nhiên, do nhóm đông người cố ý dùng vật cứng ném trúng vùng mặt nạn nhân nên có thể xem xét xử lý hình sự. Dấu hiệu xâm phạm chỗ ở cũng đã rõ.



Một cán bộ cảnh sát hình sự huyện Đức Hòa cho biết đơn vị đang lấy lời khai của những người liên quan, truy xét số tiền 225 triệu đồng mất ở tịnh thất Bồng Lai. Người phụ nữ dùng mảnh gạch ném trúng mặt tu sĩ Nhị Nguyên được nhận dạng rất rõ. Các cá nhân đi theo ông Võ Văn Thắng (cha Diễm My) vào phòng lục soát tịnh thất được camera ghi lại. Tuy nhiên, cần phải nắm đầy đủ các chứng cứ, cơ quan điều tra mới tiến hành thủ tục tố tụng và khởi tố vụ án.

"Ai chịu trách nhiệm chính việc ‘đại náo’ tịnh thất Bồng Lai và hướng xử lý thế nào, cuối tuần này công an huyện sẽ báo cáo về Công an tỉnh Long An chờ chỉ đạo", vị này nói.

Nhóm người lao vào tịnh thất Bồng Lai để đập phá.

Trước đó, Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đầu tháng 9, đơn vị có nhận đơn trình báo của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ quận Bình Tân (TP HCM) việc con gái Võ Thị Diễm My (22 tuổi) bỏ nhà ra đi.



Ngày 5/10 ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Võ Thị Diễm My) tiếp trục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My.

Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú tịnh thất Bồng Lai), gọi điện thoại ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa My đi. Ông Thắng đến tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái. Ông khuyên con gái về nhà nhưng My bỏ cha và chạy ra sau tịnh thất trốn tránh.

Ngày 24/10, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người (thông tin trước đó cho là 50 người) đến tịnh thất Bồng Lai xông vào lục soát nhưng không thấy Diễm My.

Nhóm người này xô xát với những người tu hành khiến một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, người đại diện tịnh thất Bồng Lai còn trình báo công an bị mất 280 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg.

K.N (th)