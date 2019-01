Sau khi an táng vợ chết bất thường tại Trung tâm GDTX Lâm Đồng, chồng chết dưới hồ

Chiều tối 2/1, đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xác nhận cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ tử vong của nạn nhân Vũ Minh Quý tại khu vực hồ Nam Phương.

"Vụ việc đang trong quá trình khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nên chưa thể thông tin gì thêm cho báo chí" - đại tá Linh nói.

Khu vực hồ Nam Phương, nơi phát hiện nạn nhân tử vong.

Ngoài ra, trao đổi thêm với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Linh cho biết hiện tại vẫn chưa có kết luận từ cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng về cái chết của nạn nhân N.T.H (23 tuổi). Chị H. tử vong trước đó Trung tâm GDTX Lâm Đồng trụ sở đóng tại TP Bảo Lộc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, ngày 8/12, nhiều người đang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lâm Đồng phát hiện nữ đồng nghiệp N.T.H chết trong tư thế treo cổ tại căn tin của trung tâm.

Trước đó, nạn nhân đã đăng tin trên mạng xã hội xót thương vợ.

Để làm rõ nguyên nhân cái chết chị H, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với cơ quan Pháp y và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Trong thời gian này, trên các mạng xã hội rộ lên thông tin nghi ngờ cô gái này bị hiếp dâm, đánh đập, tra tấn dã man đến chết rồi treo cổ, tạo hiện trường giả. Tuy nhiên công an cho biết chưa có kết luận chính thức.

Theo Đình Thi (Nld.com.vn)