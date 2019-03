Trung tâm Báo chí quốc tế luôn được đặt trong chế độ “mở cửa” và sẵn sàng phục vụ phóng viên làm việc 24/24. Ảnh: P.V

Cảm thấy tuyệt vời khi tác nghiệp tại Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào hai ngày 27- 28/2 tại Hà Nội vừa qua đã nhận được sự quan tâm của dư luận và báo chí quốc tế. Có khoảng 2.600 phóng viên quốc tế của trên 200 hãng thông tấn đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia đưa tin về sự kiện này.

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho APEC có thời gian dài gần 3 tháng trong khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thời gian chưa đến 10 ngày. Đặc biệt, số lượng phóng viên hãng thông tấn, báo chí lớn hơn nhiều so với sự kiện Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng năm 2017.

Tại khu vực trung tâm báo chí quốc tế (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô) luôn có rất đông các phóng viên trong và ngoài nước miệt mài làm việc. Vật bất ly thân đối với các phóng viên tham gia đưa tin tại Hà Nội dịp này chính là chiếc thẻ tác nghiệp, được ví như “lệnh bài” cho phép nhóm phóng viên được ra vào Trung tâm Báo chí quốc tế. Đội ngũ Cảnh sát cơ động sẽ chỉ cho phép những ai có tấm thẻ quan trọng này bên mình được đi qua cánh cổng an ninh.

Nhà báo Peter Wang – Hãng tin CBC đánh giá cao về công tác bảo đảm an ninh của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, phóng viên Peter Wang – Hãng tin CBC (Đài Loan – Trung Quốc) cho biết: “Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam. Tôi cũng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 tại Singapore. Trong một thời gian rất ngắn, các bạn đã chuẩn bị được mọi thứ cho gần 3.000 phóng viên quốc tế tới đây tác nghiệp”.

Nhận xét về đất nước, con người Việt Nam cũng như an ninh tại đây, phóng viên Peter Wang bày tỏ: “Con người ở đây cũng thật tuyệt. Họ luôn luôn tươi cười và chào hỏi chúng tôi nhiệt tình. Còn các trang thiết bị máy móc ở Trung tâm báo chí quốc tế rất tuyệt vời, đặc biệt là internet. Như các bạn biết đấy, mạng internet là rất quan trọng đối với các nhà báo, đặc biệt là những người làm truyền hình như tôi. Mọi thứ rất thuận tiện, được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và ấn tượng”.

Trong khi đó, nhà báo nữ nổi tiếng thế giới Scottie Nell Hughes của hãng tin RT America (Mỹ) chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam, sự mến khách của con người Việt Nam không chỉ với các phóng viên nước ngoài mà còn đối với tất cả những bạn bè quốc tế đã cho cô một cảm giác rất tuyệt vời.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình đối với công tác đảm bảo an ninh tại Hội nghị lần này, Nhà báo Scottie Nell Hughes vui vẻ cho biết: “Những năm qua, Việt Nam luôn được coi là điểm thu hút đối với du khách quốc tế bởi sự an toàn. Đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là một trong những hội nghị quan trọng. Được bảo vệ an ninh mức độ cao nhất, nhưng tôi thấy những người dân ở đây không phải chịu sự cách ly mà vẫn sinh sống và làm việc thoải mái như thường nhật. Điều này, cho tôi một cảm giác rất khác lạ khi tác nghiệp tại Việt Nam. Lực lượng Công an Việt Nam đã làm rất tốt công việc của mình, đảm bảo an toàn nhưng vẫn cho tôi thấy sự gần gũi với cuộc sống của người dân nơi đây...”.

Nhà báo Scottie Nell Hughes chia sẻ thêm, cô thấy thật tuyệt vời khi người dân ở Hà Nội có thể thoải mái chào đón, biểu thị lòng mến khách đối với lãnh đạo các nước như thế, trong khi an ninh vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Rõ ràng để làm được điều này không hề dễ dàng. Nó tạo ra không khí thân thiện thích hợp cho các cuộc đàm phán về hòa bình. Đây có thể coi là một hình mẫu để các nước khác học tập nếu muốn trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.

Trong thời gian đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, nhiều phóng viên quốc tế tỏ ra thích thú khi được thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam. Tất cả bữa ăn đều được phục vụ miễn phí hoàn toàn, đồ uống với nhiều loại đa dạng để đảm bảo sức khỏe khi tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai…

Việt Nam đã làm tốt vai trò chủ nhà

Các phóng viên tác nghiệp tại sự kiện Hội nghị thượng định Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Dù nhiều phóng viên quốc tế khá tiếc nuối về việc Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận chung, tuy nhiên họ đều nhấn mạnh rằng Việt Nam đã làm tốt vai trò chủ nhà của mình.

Scottie Nell Hughes đã có mặt tại Hà Nội từ rất sớm để chuẩn bị đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Scottie cho biết cô cảm thấy tiếc vì nhà lãnh đạo hai nước Mỹ và Triều Tiên không có thỏa thuận nào được đưa ra. “Điều này đối với tôi rất đáng tiếc. Vì họ là hai nhà lãnh đạo, không phải lúc nào cũng có cơ hội ngồi lại với nhau”, Scottie nói.

Tuy vậy, nữ nhà báo vẫn chỉ ra điểm tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này. “Điểm tích cực ở đây là ít nhất hai nhà lãnh đạo đã ngồi lại với nhau để đối thoại. Mỹ và Triều Tiên từng trải qua thời kỳ căng thẳng khi hai bên không đối thoại với nhau. Tuy nhiên bây giờ hai nước đã làm được điều đó”, Scottie nhận định.

Nhà báo David Jackson – Tờ Hoa Kỳ ngày nay cũng chia sẻ rằng: “Việt Nam thể hiện sự chuẩn bị rất chu đáo và chuyên nghiệp. Các cơ quan tổ chức của Việt Nam đã thể hiện nỗ lực rất lớn để tạo một bầu không khí tốt nhất cho các cuộc thảo luận của 2 bên”.

“Với Việt Nam, các bạn đã khẳng định rõ nét vai trò là một quốc gia năng động, yêu chuộng hòa bình và mến khách khi tổ chức rất tốt hội nghị lần này. Đây cũng là kinh nghiệm rất quí báu của Việt Nam”, Nhà báo Georgy Toloraya đang làm việc tại Báo Kommersant tiếp lời.

Tạo thuận lợi cho phóng viên xuất cảnh Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và khu du lịch Hòn ngọc Việt (Vinpearl) phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) tặng vé máy bay và phòng khách sạn miễn phí cho các phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị. Phóng viên có thể lựa chọn các điểm đến thuộc hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao miễn phí của Vinpearl gồm: Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang. Bên cạnh đó, từ ngày 28/2 đến hết ngày 2/3, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị phục vụ mặt đất hỗ trợ thủ tục xuất cảnh cho hơn 2.600 phóng viên nước ngoài sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết các đơn vị phục vụ tại cảng sẽ ưu tiên đặc biệt cho các đoàn phóng viên khi làm thủ tục check - in, thủ tục xuất cảnh, thủ tục hải quan, kiểm tra an ninh. Công an cửa khẩu Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài cũng nhất trí mở luồng riêng để hỗ trợ nhanh thủ tục xuất cảnh, thủ tục hải quan.

Nhóm Phóng Viên