Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa): 1 người chết, 14 người mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Đầu giờ chiều ngày hôm nay (3/8), ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa, cho biết: "Hiện có 5 bản bị cô lập gồm bản Son, bản Ché Lầu, bản Cha Khót, bản Na Poọng và bản Xa Ná. Tại bản Xa Ná có 14 người bị mất tích và ba người bị thương đang được điều trị tại trạm y tế xã.

Hiện nay lực lượng chức năng và chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận các bản bị cô lập, đặc biệt là bản Xa Ná để tìm kiếm cứu nạn. Các hệ thống liên lạc với các bản kể trên cũng bị gián đoạn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến nhiều nơi tại Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo sơ bộ từ UBND huyện Mường Lát, tính đến 9h sáng nay (3/8), đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn. Quốc lộ 15c, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông; nặng nhất tại trụ sở UBND xã Trung Lý (bản Táo), khu vực cổng Trời thuộc bản Khằm 1 (Trung Lý), trụ sở UBND xã Nhi Sơn, một số bản nằm dọc quốc lộ 15c thuộc địa bàn xã Pù Nhi, một số bản ở vùng thấp ven sông Mã của xã Tam Chung.

Nước chảy xiết, dâng cao khiến 15 người mất tích tại 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát

Mưa to, lượng nước lớn còn gây ra hàng chục điểm sạt lở, chia cắt giao thông cho nhiều khu vực dân cư ven sông, suối trên địa bàn các xã. Nước lũ đã khiến 1 người mất tích tại bản Na Tao (Pù Nhi) là ông Bùi Đình Khiêm (SN 1961). Ông Khiêm đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện công tác tìm kiếm rất khó khăn do nước lũ lớn, chảy mạnh. Mưa bão đã khiến anh Vàng A Lâu (SN 1986), Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tử vong do đá từ trên đồi lăn xuống trúng vào người.

Ngay trong đầu buổi sáng, huyện Mường Lát đã di dời 5 hộ dân trong đó có 2 hộ tại thị trấn Mường Lát, 3 hộ tại xã Nhi Sơn. Huyện cũng đã điều động máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở, gây chia cắt giải tỏa ách tắc, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Ngọc Hưng