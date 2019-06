Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới kênh nước ở Hà Tĩnh

Xác nhận với PV, ông Trần Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên 22 tuổi được người dân phát hiện tử vong dưới kênh N1, trên bờ là một chiếc xe máy bị ngã với vết trượt dài nghi là bị tai nạn giao thông rồi rơi xuống kênh nước.

Địa điểm nơi xảy ra sự việc. Ảnh:TL.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 6/6, người dân xã Cẩm Duệ phát hiện một chiếc xe máy mang BKS: 38H1 - 227.51 bị ngã trên bờ kênh N1 (đoạn qua địa phận xã Cẩm Duệ) nhưng không thấy người bên cạnh.

Nhận thấy sự việc chẳng lành nên người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc. Nhận được tin báo chính quyền địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, sau đó thông báo cho cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên đến điều tra vụ việc.

Qua kiểm tra, xác minh chiếc xe máy đó là của anh Nguyễn Văn Vũ (22 tuổi, trú xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nên thông báo cho người nhà đến nhận.

Nghi nạn nhân rơi xuống kênh nước nên cơ quan chức năng tiến hành dò tìm, đến 8h30 cùng ngày thi thể anh Vũ được phát hiện cách địa điểm chiếc xe máy khoảng 80m.

Cơ quan công an xác định đây vụ chết đuối do nạn nhân tự ngã xe rồi rơi xuống kênh nên trưa cùng ngày thi thể anh Vũ đã được bàn giao cho người nhà đưa về an táng.

Được biết, nạn nhân đã có vợ và con nhỏ 2 tuổi và đang làm đầu bếp tại một nhà hàng ở TP Hà Tĩnh.

Sơn Nguyễn