Phát hiện cô gái trẻ tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Trưa 18/4, nhiều người dân sống trong ngõ 140 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội bàng hoàng phát hiện một cô gái tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ.

Con ngõ nơi phát hiện sự việc. Ảnh: CTV

Theo đó, vào thời điểm trên, một số người dân thấy nạn nhân đã tử vong nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo lực lượng Công an phường Trung Hoà đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng báo Công an quận Cầu Giấy xuống khám nghiệm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Trung Hoà xác nhận sự việc và cho biết nạn nhân là một cô gái trẻ, quê ở Hà Nam. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhật Tân