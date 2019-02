Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (19/2), ông Nguyễn Trung Thực – Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho biết: “Tối 16/2, một cháu học sinh nữ của địa phương đang trên đường từ trường về nhà bất ngờ bị một đối tượng nam giới có hành vi xâm hại. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Chí Linh điều tra làm rõ”.

Ảnh minh họa

Theo ông Thực, trước khi xảy ra sự việc, cháu T. (SN 2007) có đi thăm quan thực tế cùng với các bạn học trong lớp. Sau khi về đến trường, cháu T. đi xe đạp về nhà. Khi nạn nhân đi đến đoạn đường thuộc khu vực phía sau nhà máy gạch Vinh Quang thì bị một đối tượng nam giới (chữa rõ danh tính) chặn lại có hành vi xâm hại tình dục.

Vì trời tối và chưa thấy con gái về nhà nên anh C. (bố đẻ) sốt ruột đi tìm, khi đi đến đoạn đường trên bố nạn nhân nhìn thấy xe đạp của cháu C., tuy nhiên không thấy con gái đâu. Sau khi tìm kiếm, anh C. phát hiện con gái ở trong khu vực vườn vải (cạnh đó) và cấp báo cho Công an phường Hoàng Tân.

Do tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền, nên công an phường thông tin cho Công an thị xã Chí Linh về thụ lý vụ việc; đồng thời đưa cháu C. đi bệnh viện và tiến hành xác mình điều tra làm rõ. Được biết, hiện tại cháu T. ở với bố. Mẹ cháu đang đi lao động bên nước ngoài.

Đức Tùy