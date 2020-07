Nữ sinh lớp 10 ở Hải Phòng mất tích sau tiệc liên hoan, tổng kết năm học

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Phúc – ông nội nữ sinh Vũ Thị Minh A, Sn 2004 – lớp 10 Trung tâm GDTX huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết, đã 4 ngày trôi qua chưa thấy Minh A. trở về. Cả gia đình, thầy cô cùng bạn bè đều nỗ lực tìm kiếm mà không thấy.

Gia đình nữ sinh Vũ Thị Minh A, đang nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều ngày nay

Theo lời ông nội nữ sinh Minh A., sáng 11/7, nữ sinh này có xin bà nội 50.000 đồng đi liên hoan nhóm nhân dịp tổng kết năm học. Trước khi ra khỏi nhà, ông Phúc còn dặn dò cháu đi cẩn thận, nhớ về sớm. Chờ đến chiều, vẫn không thấy cháu về, cả gia đình liên hệ với nhà trường, bạn học của Minh A. nhưng tất cả đều không biết nữ sinh đi đâu.

"Khi rời nhà, Minh A. chỉ có 50.000 đồng và mang theo một chiếc điện thoại cũ cùng chiếc xe AA thường vẫn dùng để đi học. Chúng tôi rất lo lắng, dù không biết chính xác nhưng nhận định, cháu đi cùng một bạn nữa ở xã khác", ông Phúc cho biết thêm.

Thông tin đăng tải tìm cháu gái của ông Phúc

Ông Phúc chia sẻ thêm, khi sự việc xảy ra, ông có lên mạng xã hội đăng tải thông tin tìm cháu gái Vũ Minh A., sinh năm 2004 (thôn Đoan Xá 4, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) mất tích sau khi đi tổng kết năm học. Hiện gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm Minh A. không kể ngày đêm, ai mách ở đâu cũng lặn lội đi tìm song vẫn chưa có kết quả.

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Phạm Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đoàn Xá cho biết, địa phương đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Vũ Phúc (thôn Đoan Xá 4, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy) về việc cháu Vũ Thị Minh A. mất tích. "Chúng tôi đã huy động cả Công an xã và Đoàn thanh niên hỗ trợ gia đình tổ chức tìm kiếm Minh A. Hiện, công an xã đã báo lên công an huyện Kiến Thụy để mở rộng tìm kiếm."

Đinh Huyền