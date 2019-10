Nữ sinh bị bạn dùng mũ đánh tới tấp vào đầu đang phải điều trị tại bệnh viện

Sáng ngày 29/10, trao đổi với PV, ông Hoàng Thanh Hà – Phó hiệu trưởng trường THPT Nga Sơn cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa em H. đến bệnh viện điều trị. Hiện tại em H. đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn".

Cũng theo thầy Hà, em H. lâu nay là học sinh chăm ngoan của lớp, có học lực khá của trường. Sự việc xảy ra thực sự là điều đáng tiếc, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của em H. nói riêng và tâm sinh lý của nhiều học sinh khác trong nhà trường nói chung.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em H. cũng như gia đình. Đến thời điểm hiện tại, theo thầy Hà thì tình trạng sức khỏe của em H. vẫn đang còn yếu, tinh thần còn hoảng loạn nên chưa thể tới lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng như lãnh đạo nhà trường vẫn đang túc trực theo dõi tình hình, diễn biến sức khỏe của H..

Em H. bị bạn gần nhà dùng mũ bảo hiểm và tay đánh vào đầu mặt (ảnh cắt từ clip)

Nói về đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, thầy Hà cho rằng: "Ban đầu các thầy cô trong trường chú ý đến đoạn clip vì đang nổi trên mạng, song chưa thể xác định được là học sinh của trường nào. Sự việc gây rúng động dư luận về đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh nên có rất nhiều lượt xem, bình luận.

Trong quá trình theo dõi, tương tác thì được biết đây là học sinh của nhà trường. Qua đoạn clip ban đầu do không nhìn rõ mặt nên không xác định được. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 10G về xác minh thông tin. Sau khi về gia đình xác minh, nhà trường mới khẳng định nạn nhân là học sinh H. đang theo học tại trường.

Nguyên nhân sự việc xuất phát từ chính phụ huynh các em do không nắm bắt được tâm sinh lý của các con. Trường hợp em H. và em L. vốn là bạn học cùng từ lớp 1 đến lớp 9. Em H. thi đậu lên lớp 10 còn em L. thì ở nhà. Sự việc bắt nguồn khi hai phụ huynh của các em ngồi với nhau rồi đem con ra đánh giá, so sánh nên dẫn tới sự việc đáng tiếc trên".

Trường THPT nơi em H. đang học lớp 10

Ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng công an xã Nga Lĩnh cho biết thêm: "Về phía địa phương, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền cũng như lực lượng công an xã đã tích cực phối hợp với Công an huyện Nga Sơn xác minh về đoạn clip. Qua quá trình rà soát l, cơ quan công an phát hiện trong đoạn clip có 3 cháu là người Nga Lĩnh. Sau khi gặp các cháu và gia đình làm việc, các cháu cũng nhận thức được hành vi của mình. Riêng trường hợp cháu H. hiện tại vẫn đang được điều trị. Về hướng xử lý phải chờ sau khi có kết quả điều trị của cháu H."

Thông tin mới nhất từ lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn cho biết, sau khi em H. nhập viện, các bác sỹ thăm khám xác định em bị thương phần mềm, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 27 giây ghi lại cảnh một cô gái mặc bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào đầu một bạn gái khác với lực rất mạnh khiến chiếc mũ rơi xuống đất. Bị đánh đau, cô gái áo trắng choáng váng phải ngồi xuống đất nhưng bị cô gái áo đen nắm tóc kéo dậy tiếp tục dùng tay và dép đánh tới tấp vào mặt.

Dù bị đánh đập tàn nhẫn nhưng cô gái áo trắng chỉ biết ôm mặt chịu đòn mà không dám phản kháng hay bỏ chạy. Vụ việc được một người đi cùng nhóm (nhóm người đánh nữ sinh) dùng điện thoại di động quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi được chia sẻ, clip trên đã thu hút được hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Tất cả các ý kiến đều lên án, phẫn nộ trước hành động đánh bạn tàn bạo của người mặc áo đen và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xứ lý nghiêm hành vi trên.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 26/10, tại khu vực cạnh sân vận động thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Nữ sinh bị đánh là là em Đ.N.H. hiện đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Nga Sơn.

