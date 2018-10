Con gái doanh nhân Đặng Văn Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) hiện giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn, chuyên trách mảng kinh doanh mía đường. Trong 5 lĩnh vực kinh doanh với tổng tài sản 50.000 tỷ đồng của TTC, mía đường do cô quản lý đóng góp tới 60% doanh thu. Ở vai trò điều hành, Ức My đã đưa TTC thành doanh nghiệp lớn nhất trong ngành mía đường với nhiều thương vụ sáp nhập lớn. Trước khi làm việc cho công ty gia đình, cô có 6 năm du học tại New Zealand và 2 năm thực tập, làm việc tại ngân hàng ANZ. Ảnh: TTC