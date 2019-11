Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm sau vụ 39 nạn nhân trong container ở Anh

Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan

Chia sẻ tại nghị trường, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và cho biết: "Đây là một sự việc rất đau lòng, là một thảm họa nhân đạo gây chấn động dư luận quốc tế và trong nước trong thời gian vừa qua. Tôi chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn".

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng thông tin: "Vụ việc này xảy ra tại Anh, cho nên kết luận về tội danh gì do nước Anh kết luận. Còn theo pháp luật Việt Nam, hành vi này không phải là buôn người mà là tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 349 của Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án và đến ngày 3/11, chúng tôi đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến đường dây này. Chúng tôi sẽ làm nghiêm và thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội".