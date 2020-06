Người vợ trải lòng về clip bị chồng giật tóc, hành hung khi đang bế con khiến cháu bé đập đầu xuống đất

Ngày hôm qua (26/6), dư luận đã vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước một clip ghi lại sự việc người phụ nữ đang bế con nhỏ thì bị chồng giật ngược tóc khiến ngã nhào, cháu bé cũng bị ngã mạnh xuống đất.

Người chồng bất ngờ túm tóc, giật ngược người vợ đang bế con ra đằng sau. Ảnh chụp màn hình.





Qua tìm hiểu, người phụ nữ bị bạo hành trong clip được xác định là chị T.C. (trú phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chị C cũng đã xác nhận trên báo Đất Việt: 'Trong clip này đúng là mình và con gái mình, được hơn 6 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, con mình được khoảng 5 tháng rưỡi thôi'.

Trên báo Vietnamnet, chị C. cho biết mình và anh N.A.V chung sống như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn. Khi chị sinh con được 2 tháng, chị bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình sinh sống cho đến nay.



Vào khoảng 4h30 chiều ngày 20/6, anh V. đến nhà chị yêu cầu được gặp con nhưng lúc này, bé đang ngủ. Đến 5h30, chị C. mới bế cháu xuống. Chị thấy anh V. đang nói chuyện điện thoại nên bế con ra cổng đứng chơi.



Anh V. cho rằng gia đình chị C. cấm cản việc anh gặp con nên buông lời xúc phạm. Hai người cự cãi, cháu bé hoảng sợ, quấy khóc nên chị C. bế con tránh đi. Anh V. chạy theo, túm tóc chị C. kéo giật lại đằng sau khiến cả hai mẹ con ngã xuống đất. Cháu bé đập đầu vào cánh cổng và bị ngất.

Mẹ ruột chị C. và hàng xóm chạy ra can ngăn, đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Cháu bé bị thâm tím vùng thái dương và trán. Do còn bé nên bác sĩ cân nhắc, chưa cho chụp CT não mà tạm cho về nhà theo dõi. Nếu có các triệu chứng hôn mê, nôn ói, gia đình sẽ đưa vào viện. Từ đó đến nay, may mắn cháu bé chưa có biểu hiện bất thường, chỉ kém ăn.

Chị C. cho biết thêm, anh V. làm nghề dạy vẽ tại nhà. Trong suốt thời gian tìm hiểu, dọn về sống chung, chị C. cho biết chồng cũ không nóng nảy, cục tính nhưng thường xuyên nói đạo lý. Thời gian sống cùng nhau, anh V. đánh đập chị nhiều lần, không thể chịu đựng được nên chị ôm con về ngoại.

Sau khi vụ việc xảy ra, người chồng đã bị phạt hành chính và yêu cầu hòa giải. Hiện tại, chị C. cũng đang tích cực làm việc, tham vấn ý kiến với luật sư để sớm nhận được giải quyết thỏa đáng hơn.

Hiện tại, trang cá nhân của người chồng đã tạm khóa.

K.N (th)