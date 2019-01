Người phụ nữ mang thai bị xe tải cán chết thảm

Theo thông tin từ công an quận Thủ Đức, khoảng 5h cùng ngày, tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiến xe tải mang BKS: 51C-842.95 chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TP.HCM. Khi vừa đi tới vòng xoay ngã tư Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì xe rẽ phải ra quốc lộ 1 để về hướng An Sương. Khi đang ôm cua thì va chạm với xe máy do chị N.T.C.H. (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển mang BKS: 54V7-1192 chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm làm cho chiếc xe máy và người phụ nữ lọt dưới gầm xe tải bị kéo lê đi một đoạn. Hậu quả nạn nhân bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy nằm sau đuôi xe tải. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Được biết, nạn nhân có thai được 2 tháng, đang trên đường lên TP.HCM khám thai thì gặp nạn.

Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)