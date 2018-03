Người mẹ hốt hoảng khi con gái 8 tuổi nghi bị bắt cóc trên đường đi học về, may mắn tìm lại con cách nhà 30km

Ngày 22/3, trao đổi với chúng tôi, chị Lưu Thị Nhàn (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc bé An (8 tuổi, học lớp 2) nghi bị một nam thanh niên lạ mặt bắt cóc vào chiều 20/3.

Theo chị Nhàn, khi bé An tan học về lúc hơn 16h, chị có nhờ cô chủ nhiệm trông giúp bé đến khoảng 20h rồi chị đến rước. Tuy nhiên, trên đường đi về nhà cô cùng với 3 bạn nữ khác (cách trường vài trăm mét, cô giáo đi chợ nấu cơm cho 4 bé) thì bé An bị một nam thanh niên lạ mặt đến dụ dỗ chở đi.

Bé An may mắn đã quay trở về nhà 1 cách an toàn.

Theo lời kể của bé An, vì nam thanh niên lạ mặt nói là đến rước bé hộ mẹ nên mới theo lên xe để về nhà. Tuy nhiên thấy người này chở vào rừng cao su, bé An đã van xin chú tha cho mình. Cũng theo bé An, trên đường đi người này có dừng lại tháo biển số xe bỏ vào ba lô và mua cho bé một bịch bánh nhưng bé không ăn. Đến hơn 18h, nam thanh niên này mới dừng xe lại, bỏ bé ngoài đường lộ và hướng dẫn bé cầu cứu người khác để gọi bố mẹ đến đón. May mắn ngay sau đó, được sự giúp đỡ của mọi người, chị Nhàn đã tìm thấy con gái tại huyện Hớn Quản cách nhà khoảng 30km một cách an toàn.

"Lúc nghe cô giáo gọi nói tôi nhờ người tới đón bé phải không, tôi hoảng quá đâu biết đã nhờ ai đâu liền gọi điện cho chồng rồi trình báo Công an xã Minh Hưng. Suốt mấy tiếng đồng hồ đi tìm tung tích của con gái, tôi đứng ngồi không yên. Cũng may con bé không bị làm sao cả, đến giờ này tôi vẫn chưa hết lo sợ về những gì đã xảy ra", chị Nhàn nói.

Cũng theo chị Nhàn, được sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, người dân, đến hơn 19h bé An đã quay về nhà một cách an toàn. Thân thể của bé không bị làm sao nhưng bé khóc rất nhiều vì sợ và nhớ mẹ.

Trao đổi với chúng tôi, Công an xã Minh Hưng xác nhận có sự việc xảy ra và cho biết vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng nam thanh niên nghi bắt cóc bé gái 8 tuổi.

Theo Minh Anh (Thời Đại)