Thông tin cho PV, đại diện Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, rạng sáng hôm qua (22/7), đơn vị đã khống chế thành công một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá khi cho rằng có người vào nhà mình đòi giết, cướp của.



Cụ thể, vào khoảng 2h sáng 22/7, người dân sinh sống tại khu 1, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên) phát hiện Đỗ Trọng Tiến (SN 1972, trú tại khu 6) mặc quần đùi áo phông, có biểu hiện thần kinh bị kích động (nghi bị ngáo đá) hò hét, mồm liên tục kêu gào có người vào nhà đòi giết mình và cướp của. Ngay lập tức, mọi người thông báo cho cơ quan chức năng.

Đỗ Trọng Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: N.Tấn

Nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục Tiến đưa về trụ sở công an để tránh gây mất an ninh trật tự.

Tại cơ quan công an, Tiến khai rằng, nhiều ngày trước, bản thân có sử dụng ma túy đá tại nhà, đến khoảng 1h sáng 22/7, Tiến bị ảo giác cảm thấy có người vào nhà đòi giết mình và cướp của nên đã chạy ra ngoài đường kêu gào nhờ người giúp đỡ.

Được biết, Tiến từng bị áp dụng biện pháp giáo dục cai nghiện tại xã phường và Công an phường Quảng Yên đã lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc. Sau khi xảy ra sự việc, Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Đức Tùy