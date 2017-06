Người 'chết' 5 năm bất ngờ trở về: Chính quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử

Ngày 1/6, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh (Tây Ninh) Trần Hữu Hậu đã có quyết định số 513 ngày 30/5/2017 về việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử số 33/2013 ngày 21/10/2013 của UBND xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) cấp cho ông Yêng Hồng Mỹ (50 tuổi, ngụ ở ấp Đồng Cỏ Đỏ) sau khi Báo Thanh Niên có bài phản ánh chuyện kỳ lạ Người 'chết' 5 năm bất ngờ trở về.

Theo quyết định này, lý do thu hồi giấy chứng tử là hiện ông Yêng Hồng Mỹ vẫn còn sống đã trở về địa phương.

Người 'chết' 5 năm bất ngờ trở về

Hơn 2 tuần nay, người dân ngụ ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh (Tây Ninh) xôn xao câu chuyện hi hữu về ông Yêng Hồng Mỹ (50 tuổi, mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ) đã chết từ 5 năm trước bỗng đột nhiên trở về!

Giấy chứng tử được UBND xã Bình Minh cấp cho ông Yêng Hồng Mỹ năm 2013 ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng tải việc ông Mỹ đột nhiên trở về nhà sau 5 năm đã "chết". Nguyên nhân xuất phát từ việc, năm 2013, một lần đi ăn tiệc cưới người thân tại P.3, TP.Tây Ninh thì ông Mỹ đột nhiên đi mất tích.

Cho đến tháng 5/2013, gia đình nhận một xác chết trôi đã bị phân hủy nặng tại xã Trường Hòa (H.Hòa Thành) vì nhầm là ông Mỹ.

Ông Tống Thanh Hùng, người thân ông Mỹ và ngôi mộ chôn cất "ông Mỹ" từ 5 năm nay ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo ông Tống Thanh Hùng, người thân ông Mỹ, thời điểm đến nhận xác do bị phân hủy nên cơ quan chức năng đã chôn cất. Thời điểm đó công an có đề nghị gia đình làm xét nghiệm ADN nhưng do ông Mỹ là con nuôi không ai cùng mẫu để đưa đi xét nghiệm nên gia đình chỉ biết tin vào người vớt xác.

Gia đình lo mồ mã, khai tử và làm giỗ lần thứ 5 thì bất ngờ ông Mỹ được hàng xóm tìm thấy tại TP.HCM và dẫn về nhà trong sự ngỡ ngàng lẫn vui mừng của người dân địa phương.

