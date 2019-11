Cụ thể, chiều 26/11, UBND huyện An Dương đã có công văn gửi Công an huyện An Dương, Phòng GD-ĐT huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động TB-XH, UBND xã An Đồng chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị thầy giáo dạy võ đánh gãy xương hàm.



Được biết, Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Nguyễn Toàn T. và L., được cho là có mặt trong nhóm người đánh cháu Khanh lên làm việc.



Cháu Khanh đang được điều trị tại bệnh viện

Tại bệnh viện, cháu Khanh cho biết: Đến bây giờ, cháu và gia đình cũng chưa rõ vì sao mình bị đánh. Về phía cháu Khanh, cháu xác nhận, trước đó không hề quen biết nhóm người này. "Sau khi xảy ra sự việc, cháu nghĩ lại, liệu có phải do cháu cứ nhìn vào chỗ mấy chú đang tập võ nên bị cho là nhìn đểu không. Thực ra, cháu đã từng được học môn quyền nên khi biết ở đó đang dạy võ thì cháu nhìn xem thôi", Khanh giải thích.



Chị N. T. H., giáo viên chủ nhiệm của Khanh nhận xét: "Khanh là học sinh ngoan, chưa từng gây gổ với ai, học lực khá, cháu là người biết nhận lỗi và có ý thức sửa lỗi nếu vi phạm. Sự việc xảy ra chúng tôi cũng lo lắng cho cháu, mong cháu sớm bình phục để quay trở lại trường học".

Từ hôm xảy ra sự việc, chị Ph., mẹ của vỡ sư L.(người có hành động cầm gậy đánh vào cằm cháu Khanh), hôm nào cũng tới BV, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu.

Nói về nguyên nhân vì sao con trai mình đánh cháu Khanh, chị Ph., phân trần : "Hai hôm trước L ở trên cơ quan công an, chiều qua cháu về thì tôi lại đi làm ca đêm đến giờ rồi vào thẳng bệnh viện, nên tôi chưa hỏi được cháu xem sự việc cụ thể như thế nào. Giờ chuyện đã trót xảy ra rồi, nguyện vọng của gia đình là hai bên ngồi bàn bạc, khắc phục hậu quả và tôi xin khẳng định, gia đình sẽ có văn bản cam kết không bao giờ có lần thứ hai xảy ra chuyện này".

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 23/11, cháu Phạm Công Khanh (sinh năm 2016), trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng khi đi qua khu vực siêu thị Vinmark, gần chung cư Hoàng Huy, thuộc xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) bất ngờ bị một nhóm người, trong đó có võ sư Nguyễn Toàn Th. hành hung dẫn đến gãy xương hàm dưới, phải nhập viện điều trị.

Đinh Huyền