Nghi do bị thôi miên, nhiều nạn nhân bỏ hàng chục triệu mua thảo dược của nhóm bán hàng rong bí ẩn

Bán thuốc giả mỗi hộp hàng chục triệu



Vừa qua, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối với 4 đối tượng tiếp tục lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ việc bán thảo dược giả cho người dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà nhiều người dân bỏ ra mua thảo dược khá lớn và nhiều nạn nhân đã bị mắc bẫy. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đỗ Văn Hạnh (57 tuổi) và Đỗ Thị Thủy (54 tuổi), cùng ngụ tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Vân Khánh (45 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Mai (58 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó, ngày 23/7, các đối tượng trên cùng đi trên 4 xe máy đến khu vực chợ tự phát ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để giới thiệu, chào hàng thảo dược quý. Nhóm người này đi lại rất nhiều vòng trong khu vực phường Trảng Dài, mang theo nhiều sản phẩm có dấu hiệu bất thường khiến người dân nghi ngờ, để ý. Một số người dân báo tin cho công an địa phương nhờ xem xét, can thiệp.

Thuốc dởm nhưng được quảng cáo như thảo dược quý.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường. Lúc này, các đối tượng nêu trên tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế cả 4 đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Qua xác minh của cơ quan công an, số hàng mà nhóm đối tượng trên giới thiệu thảo dược quý, thực chất là những viên kẹo, vật phẩm không xác định được tên, nhãn mác và không được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Đây là những sản phẩm được các đối tượng quảng cáo là thảo dược đặc biệt, quý hiếm, có khả năng chữa được nhiều bệnh nan y.

Sau khi tạm giữ 4 đối tượng, cơ quan Công an TP.Biên Hòa phát đi thông báo về việc bắt giữ nhóm đối tượng trên. Đồng thời, đề nghị, kêu gọi những ai là nạn nhân, có liên quan đến việc mua bán, giao dịch thảo dược với nhóm này đến cơ quan công an để trình báo. Thông qua các kênh thông tin, trong ngày 24 và 25/7 nhiều người dân ở TP.Biên Hoà đã đến cơ quan công an tố giác bị nhóm đối tượng trên lừa bán thảo dược giả để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Nguyễn Thị Thu N., ngụ khu phố 2, phường Trảng Dài cho biết, ngày 9/6, sau khi nghe giới thiệu thảo dược quý, bà đã mua một hộp thảo dược chống bạc tóc, với giá 25 triệu đồng của 1 trong 4 đối tượng trên. Khi mang về sử dụng, bà N. tá hỏa khi thấy thảo dược mình mua thực chất là những viên kẹo không nhãn mác. Bà N. cho biết, bà không hiểu lý do vì sao lại chi ra số tiền lớn để mua hộp thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ như vậy. Ngoài ra, còn có 4 bị hại khác tại TP. Biên Hòa cũng đến cơ quan công an tố cáo bị 4 đối tượng này lừa mua thảo dược với giá “cắt cổ”.

Nghi bị “thôi miên”?

Trong số những nạn nhân này, 1 người phụ nữ khác tên G,. ngụ ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa trình báo rằng, bị nhóm này dụ dỗ lừa lấy 30 triệu đồng. Sự việc của nạn nhân này được xác định đã xảy ra vào đầu tháng 6/2020. Theo lời bà G. khi bà đi chợ ở cây xăng số 6 (phường Tân Hiệp) thì bị 1 đối tượng là nữ vỗ tay vào vai. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, bà bị đối tượng nữ chỉ tay vào mắt và nói “sao để mắt thâm quầng như vậy”.

Sau câu nói này, bà G. rơi vào trạng thái vô thức, làm theo yêu cầu của người phụ nữ nói trên. Bà G. dẫn nhóm người lạ về nhà và đưa số tiền 30 triệu đồng. Chỉ khi nhóm người lạ kia bỏ đi, bà G. mới sực tỉnh và hô hoán đuối theo nhưng đã muộn.

Theo các bị hại, họ dường như đã bị “thôi miên”. Vì khi giao dịch mua hàng, họ được các đối tượng báo giá tiền nhỏ nhưng không hiểu sao khi thanh toán tiền họ lại trả một khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng mà không hề hay biết.

Theo Nguyễn Nhâm/Nguoiduatin