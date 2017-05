Nghe điện thoại bên đường ray và cái kết thương tâm

Kinh hoàng những cái chết thảm do nghe điện thoại cạnh đường ray tàu hỏa

Khu vực xảy ra tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Cách đây 2 ngày, một vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt Bắc – Nam đoạn cầu Gió Bay (khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào đêm 28/5, ông P.V.T. (47 tuổi, quê Hậu Giang) đứng trên đường ray xe lửa đoạn cầu Gió Bay để nghe điện thoại thì bị tàu hỏa chạy theo hướng Nam – Bắc lao tới tông văng xuống mương nước nằm bất động.

Ngay sau tai nạn, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, đến rạng sáng nay ông T. đã tử vong. Ghi nhận tại khu vực ông T. bị tàu hỏa tông, cơ quan chức năng dựng hàng rào chắn bằng sắt nhưng nhiều vị trí đã bị người dân cưa phá để đi qua.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn thương tâm cạnh đường tàu do nghe điện thoại.

Trước đó, một vụ tai nạn xảy ra vào chiều 27/3, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam lý trình km 330+650, đoạn qua địa phận thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh). Thời điểm trên, đoàn tàu SE 7 thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội chạy theo hướng Bắc – Nam, khi đến gần Ga Yên Trung thuộc địa phận huyện Đức Thọ thì va chạm với một người đàn ông chừng 50 tuổi khiến người này tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: "Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do sự thiếu chú ý của người đi bộ. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, lái tàu đã phát hiện có người đàn ông đi lên đường sắt nghe điện thoại và kéo còi cảnh báo liên tục, đồng thời hãm phanh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì nạn nhân không rời đường sắt và bị tàu đâm trúng tử vong”.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lưu Văn Bình (SN 1962). Vụ tai nạn khiến đoàn tàu phải dừng tàu gần 30 phút để khắc phục hậu quả.

Đoạn đường sắt xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Hồi đầu tháng 12/2016, khi đang đứng trên đường ray nghe điện thoại tại xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An, một người đàn ông ở Nghệ An bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hơn 50 m, tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, ông Phạm Văn Mưu (60 tuổi, ngụ tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa xuống khỏi xe buýt để đi bộ về nhà. Do không để ý, ông Mưu bước qua lan can đường sắt, rồi đứng nghe điện thoại ngay trên đường ray.

Thấy đoàn tàu chở hàng chạy theo hướng Bắc - Nam đang lao tới, nhiều người đã la hét cảnh báo cho ông Mưu nhưng bất thành. Nạn nhân bị đoàn tàu đâm trúng. Cú đâm trực diện khiến ông Mưu bị hất văng và kéo lê hơn 50 m, tử vong tại chỗ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Tháng 3/2016 cũng đã xảy ra cái chết thương tâm với một nam thanh niên 26 tuổi khi đeo tai nghe đi trên đường ray tảu hỏa tại Thủ Đức. TP HCM. Theo nhân chứng kể lại, mặc dù đoàn tàu kéo còi inh ỏi nhưng nam thanh niên 26 tuổi vẫn đi trên đường ray nên bị húc tử vong.

Cách đây 4 năm, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Văn Tự, huyện Thường Tín (Hà Nội), do mải nghe điện thoại trên đường sắt một người đàn ông đã bị tàu hỏa đâm vào kéo lê 10 m và tử vong.

Theo một số người dân gần đó cho biết, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông đứng nghe điện thoại trên đường tàu, đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín. Do mải nghe điện thoại nên không biết có đoàn tàu đang đến gần nên đã bị đoàn tàu D91E – 924 tông thẳng và kéo lê hơn 10m, tử vong tại chỗ.

An toàn khi đi qua đường sắt

Theo Luật Đường sắt, phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định rất cụ thể như: Chiều cao giới hạn trên không tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng; Chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15 mét đối với đường sắt trong khu gian; tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2 mét đối với đường sắt trong ga, trong cảng, trong tường rào; Hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường ngang phải bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông và phù hợp với cấp đường ngang.

Luật cũng quy định, trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5 mét và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2 mét, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5 mét hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3 mét.

Thậm chí, với khu vực đường ngang, đường sắt đô thị, Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể hành lang an toàn giao thông đường sắt tại những khu vực này. (Quy định cụ thể tại Điều lệ đường ngang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

Bên cạnh đó, ý thức về an toàn giao thông đường sắt của một bộ phận người dân còn chưa cao.

Cần lưu ý, tại nơi đường sắt giao cắt đường bộ quyền ưu tiên thuộc về phương tiện đường sắt. Do vậy tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu là 5m.

Ở những nơi đường sắt và đường bộ giao nhau, khi nhân viên đường sắt đặt barie, bạn phải tuyệt đối tuân thủ an toàn, dừng lại bên ngoài barie và chỉ được vượt qua đường sắt khi tàu đã qua và barie được mở.

Ở những nơi đường sắt và đường bộ giao nhau nhưng không có đèn và chuông báo và barie, hãy quan sát thật kỹ và chắc chắn an toàn mới vượt qua đường sắt.

K.N (th)